Галерея: в этом доме на нарвской улице Кереса прячется необычная квартира

Маклер называет квартиру эксклюзивной, и с этим трудно не согласиться. В четырехкомнатной квартире площадью 104 м2 сделан капитальный ремонт. На окнах установлены металлические автоматические жалюзи, отапливается квартира автономным газовым котлом. На стенах - итальянские обои, в коридоре - итальянская штукатурка. Во всей квартире - натяжные потолки. В санузлах и коридоре на полу мраморная плитка с подогревом. Вообще, ванные комнаты, пожалуй, самое интересное в плане дизайна интерьера. Особенно впечатляет черно-белое помещение. В каждой комнате есть свой температурный датчик. Вход в квартиру снабжен видеодомофоном, а также круглосуточно работают камеры слежения, установленные по периметру дома.