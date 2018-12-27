Чт, 27.12.2018
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  • Галерея: в этом доме на нарвской улице Кереса прячется необычная квартира

Галерея: в этом доме на нарвской улице Кереса прячется необычная квартира

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Необычна эта квартира на первом этаже по многим причинам: это и большая площадь, и отдельный вход, и два санузла, и качество ремонта. 

Маклер называет квартиру эксклюзивной, и с этим трудно не согласиться. В четырехкомнатной квартире площадью 104 м2 сделан капитальный ремонт. На окнах установлены металлические автоматические жалюзи, отапливается квартира автономным газовым котлом. На стенах - итальянские обои, в коридоре - итальянская штукатурка. Во всей квартире - натяжные потолки. В санузлах и коридоре на полу мраморная плитка с подогревом. Вообще, ванные комнаты, пожалуй, самое интересное в плане дизайна интерьера. Особенно впечатляет черно-белое помещение. В каждой комнате есть свой температурный датчик. Вход в квартиру снабжен видеодомофоном, а также круглосуточно работают камеры слежения, установленные по периметру дома. 

Технические подробности и остальные фотографии смотрите ЗДЕСЬ. 

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