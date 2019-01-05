Сб, 5.01.2019
Силы, которые пытаются заявить, что миграция — это нечто столько ужасное, что о ней нельзя даже говорить, нашли кость, которые они могут грызть. Свен Миксер

В прошлом году бензин в Риге и Вильнюсе подешевел, в Таллинне подорожал

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Бензин. Иллюстративное фото.

ФОТО: Raivo Tiikmaa

В ушедшем году цена бензина 95-й марки в розничной торговле в Риге и Вильнюсе снизилась, в Таллинне - повысилась, свидетельствуют данные агентства BNS.

В течение 2018 года цена на 95-й бензин на автозаправочных станциях (АЗС) "Circle K" в Вильнюсе упала на 12,2%, в Риге - на 4,6%, а в Таллинне поднялась на 0,2%.

Дизельное топливо в Таллинне за год подорожало на 1,8%, в Риге - на 1,9%, в Вильнюсе - подешевело на 7,9%.

В первую неделю нового года самыми дорогими в столицах стран Балтии бензин и дизтопливо были в Таллинне, самыми дешевыми - в Вильнюсе.

На АЗС "Circle K" в Риге 95-й бензин и дизтопливо подешевели на 0,8% - до 1,204 евро за литр. Бензин дешевеет уже десятую, дизтопливо - девятую неделю подряд.

В Вильнюсе на АЗС "Circle K" 95-й бензин в минувшую пятницу стоил 1,066 евро за литр - на 2,6% меньше, чем неделей раньше, дизтопливо подешевело на 2,8% - до 1,044 евро за литр.

В Таллине 95-й бензин за неделю подешевел на 0,8% - до 1,259 евро за литр, дизтопливо - на 0,8%, до 1,299 евро.

Цена на автогаз в Риге не изменилась, он по-прежнему стоит 0,605 евро. В Таллинне автогаз подешевел на 10% - до 0,629 евро, в Вильнюсе - на 3,3%, до 0,493 евро за литр.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ