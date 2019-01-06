В пятницу с железнодорожной станции Кехра начал свой путь построенный в честь сотой годовщины Освободительной войны бронепоезд номер 7 Wabadus. Бронепоезд с размещенной в нем передвижной выставкой в течение января будет двигаться вдоль исторической линии фронта из Кехра в Валга, делая на пути остановки.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees