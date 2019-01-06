Смотрите: ключевые моменты первой недели нового года глазами эстонских фотографов
Новый год уже с первых минут преподнес нам драматические моменты. Смотрите, как прошла первая неделя 2019 года глазами фотографов
Postimees.
В последний день года жители Пярну собрались возле памятника Раймонду Валгре, чтобы почтить память легендарного композитора в годовщину его смерти.
ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees
Новогодний фейерверк в Вильянди был одним из самых дорогих в Эстонии: стоил 8000 евро и продолжался семь минут. Горуправа Вильянди выделила на салют 1500 евро, остальные расходы покрыло 31 местное предприятие.
ФОТО: Marko Saarm / Sakala
В новогоднюю ночь скорой помощи поступило более тысячи вызовов, в Таллинне работали и дополнительные бригады медиков.
ФОТО: Madis Sinivee / Eesti Meedia
Через 18 минут после полуночи центр тревоги получил сообщение о том, что в волости Саку на Юуликуу-теэ горят парники садоводства Nurmiko.
ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees
«Наш новый год начался мощно, одна сигнальная ракета уничтожила дело жизни нашей семьи. Садоводство Nurmiko – на 100% семейное предприятие, построенное своими руками, созданное с душой»
Одна из владелиц Nurmiko Реэли Унгерсон.
Садоводство Nurmiko, сгоревшее в новогоднюю ночь из-за попадания в него фейерверка, было одним из крупнейших и старейших в Эстонии. Оно являлось делом жизни семьи Унгерсон, а уничтожила его случайная ракета.
ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees
1 января в Таллинне на парковке на Пярнуском шоссе был найден мертвым 27-летний мужчина. По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, он погиб в результате несчастного случая.
ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees
В среду на Эстонию обрушились метель и сильный ветер. Во многих уездах северной и восточной части страны было объявлено штормовое предупреждение второго уровня.
ФОТО: TAIRO LUTTER / POSTIMEES
Сильный ветер сносил пешеходов в центре Таллинна.
ФОТО: TAIRO LUTTER / POSTIMEES
Объединение кинопрессы Эстонии назвало лучшим эстонским фильмом 2018 года дебютную киноленту Мооники Сийметс «Товарищ ребенок». Кинокритиком года признали журналиста Postimees Хендрика Алла (на фото).
ФОТО: Sander Ilvest / Postimees
В четверг партия "Богатство жизни" познакомила со своей программой. Новоиспеченная партия пытается набрать популярность, например, тем, что организовывает в интернет народный опрос по поводу Rail Baltic.
ФОТО: Sander Ilvest / Postimees
В пятницу, 4 января, Postimees удостоил титула «Человек 2018 года» авторов мемориала жертвам коммунизма «Путь» Калле Веллевоога, Яана Тийдеманна, Тийу Труус, Кирке Кангро и Лидию Зарудную.
ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees
«Мемориал жертвам коммунизма - одно из величайших событий в истории монументальной истории Эстонии. Внимания заслуживают как художественная сторона, так и содержание», - сказал главный редактор Postimees Лаури Хуссар.
ФОТО: Mihkel Maripuu, Remo Tõnismäe / Postimees
В пятницу с железнодорожной станции Кехра начал свой путь построенный в честь сотой годовщины Освободительной войны бронепоезд номер 7 Wabadus. Бронепоезд с размещенной в нем передвижной выставкой в течение января будет двигаться вдоль исторической линии фронта из Кехра в Валга, делая на пути остановки.
ФОТО: Sander Ilvest / Postimees