Новый год уже с первых минут преподнес нам драматические моменты. Смотрите, как прошла первая неделя 2019 года глазами фотографов Postimees

В последний день года жители Пярну собрались возле памятника Раймонду Валгре, чтобы почтить память легендарного композитора в годовщину его смерти.

ФОТО:  Urmas Luik / Pärnu Postimees

Новогодний фейерверк в Вильянди был одним из самых дорогих в Эстонии: стоил 8000 евро и продолжался семь минут. Горуправа Вильянди выделила на салют 1500 евро, остальные расходы покрыло 31 местное предприятие. 

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

В новогоднюю ночь скорой помощи поступило более тысячи вызовов, в Таллинне работали и дополнительные бригады медиков.

ФОТО: Madis Sinivee / Eesti Meedia

Подробнее: Галерея: Старый город гулял до утра

В новогоднюю ночь скорой помощи поступило более тысячи вызовов

Через 18 минут после полуночи центр тревоги получил сообщение о том, что в волости Саку на Юуликуу-теэ горят парники садоводства Nurmiko.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

«Наш новый год начался мощно, одна сигнальная ракета уничтожила дело жизни нашей семьи. Садоводство Nurmiko – на 100% семейное предприятие, построенное своими руками, созданное с душой»

Одна из владелиц Nurmiko Реэли Унгерсон.

Садоводство Nurmiko, сгоревшее в новогоднюю ночь из-за попадания в него фейерверка, было одним из крупнейших и старейших в Эстонии. Оно являлось делом жизни семьи Унгерсон, а уничтожила его случайная ракета.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Подробнее: Случайная ракета уничтожила дело жизни эстонской семьи

1 января в Таллинне на парковке на Пярнуском шоссе был найден мертвым 27-летний мужчина. По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, он погиб в результате несчастного случая.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Подробнее: Найденный мертвым в Таллинне молодой человек упал со здания

В среду на Эстонию обрушились метель и сильный ветер. Во многих уездах северной и восточной части страны было объявлено штормовое предупреждение второго уровня.

ФОТО: TAIRO LUTTER / POSTIMEES

Сильный ветер сносил пешеходов в центре Таллинна.

ФОТО: TAIRO LUTTER / POSTIMEES

Подробнее: Блог и галерея: синоптики объявили штормовое предупреждение второго уровня

Объединение кинопрессы Эстонии назвало лучшим эстонским фильмом 2018 года дебютную киноленту Мооники Сийметс «Товарищ ребенок». Кинокритиком года признали журналиста Postimees Хендрика Алла (на фото).

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

В четверг партия "Богатство жизни" познакомила со своей программой. Новоиспеченная партия пытается набрать популярность, например, тем, что организовывает в интернет народный опрос по поводу Rail Baltic.

ФОТО:  Sander Ilvest / Postimees

В пятницу, 4 января, Postimees удостоил титула «Человек 2018 года» авторов мемориала жертвам коммунизма «Путь» Калле Веллевоога, Яана Тийдеманна, Тийу Труус, Кирке Кангро и Лидию Зарудную.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

«Мемориал жертвам коммунизма - одно из величайших событий в истории монументальной истории Эстонии. Внимания заслуживают как художественная сторона, так и содержание», - сказал главный редактор Postimees Лаури Хуссар.

ФОТО: Mihkel Maripuu, Remo Tõnismäe / Postimees

Подробнее: Postimees удостоил титула «Человек 2018 года» авторов мемориала жертвам коммунизма

В пятницу с железнодорожной станции Кехра начал свой путь построенный в честь сотой годовщины Освободительной войны бронепоезд номер 7 Wabadus. Бронепоезд с размещенной в нем передвижной выставкой в течение января будет двигаться вдоль исторической линии фронта из Кехра в Валга, делая на пути остановки.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees