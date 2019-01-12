В эти дни впервые за долгое время выглянуло солнце и выманило на прогулку многие семьи. На озере Вильянди фотографы Sakala заметили рыбаков, а в вильяндиском снежном парке было особенно оживленно: отдыхающие катались с горки на санках и на лыжах.