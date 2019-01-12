Rus.Postimees.eeПогодаГалерея: смотрите, как жители Эстонии наслаждаются зимней погодойГалерея: смотрите, как жители Эстонии наслаждаются зимней погодойrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии12 января 2019, 16:07В эти дни впервые за долгое время выглянуло солнце и выманило на прогулку многие семьи. На озере Вильянди фотографы Sakala заметили рыбаков, а в вильяндиском снежном парке было особенно оживленно: отдыхающие катались с горки на санках и на лыжах. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариизимапогода