Ласнамяэский микрорайон ждут масштабные изменения

Квартал Паэ, известный как не самый безопасный микрорайон Ласнамяэ, в этом году существенно преобразится. Строительство суперсовременного и хорошо освещенного променада должно сыграть важную роль в создании безопасной среды проживания.

«Современный и хорошо освещенный променад будет притягивать людей и побуждать их наслаждаться городской средой и проводить здесь больше времени c семьей, в связи с чем места для совершения уголовных деяний и сбора асоциальных элементов уменьшится», - пояснила старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски.

«В настоящее время ведутся реконструкционные работы, начатые в Ласнамяэском торговом центре по адресу Паэ, 76. Также владелец недвижимости, находящейся по другую сторону от будущего променада также планирует снос непригодных для торговли площадей и строительство нового бизнес-здания, - сказала Юферева-Скуратовски. - Завершение этих трех больших объектов сделает микрорайон Паэ безопасным и семейным местом, сравнимым с другими благоустроенными кварталами Ласнамяэ».

В ходе строительных работ на протяжении всего променада вплоть до улицы Смуули появится новое асфальтное покрытие, современное освещение, двухуровневое озеленение, зоны для семейного отдыха и скамейки.

По словам старейшины Ласнамяэ, необходимо также увеличить и присутствие полиции на улицах района. «Одних только усилий районной управы недостаточно для создания безопасной жизненной среды. Присутствие полиции должно возрасти не только в микрорайоне Паэ, но и в других частях Ласнамяэ», - считает Мария Юферева-Скуратовски.

Помимо променада Паэ в этом году начнется проектирование и строительство других крупных объектов Ласнамяэ. В бюджете на 2019 год предусмотрены средства для реализации последнего третьего этапа строительства парка Прийсле. Пересечение улиц Смуули и Лийкури станет более безопасным – здесь появится регулируемый пешеходный переход, а на улице Пинна отремонтируют внутриквартальные дороги и приведут в порядок мост Варраку.

Также предусмотрены средства на проектирование пристройки к социальному центру Ласнамяэ по адресу Киллустику 16. Совместно с властями Таллинна начнется проектирование первого в районе муниципального центра здоровья и разработка проекта по реновации основной школы Ласнамяэ, в которой располагается и Ласнамяэский социальный детский центр. Визуальные изменения затронут и Ласнамяэский спортивный комплекс, где приведут в порядок фасад здания.