Rus.Postimees.eeЭстонияПолиция нашла пропавшую 15-летнюю девочкуПолиция нашла пропавшую 15-летнюю девочкуДополнено в 21:40!rus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии29 января 2019, 21:17Politsei.ФОТО: Elmo Riig / SakalaСегодня ушедшая из своего дома в Пярну в неизвестном направлении 15-летняя Хяли найдена, сообщает полиция. Полиция заверила, что с девочкой все в порядке. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарииполицияпропавшая