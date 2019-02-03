Людей вырезали из BMW: виновнику тяжелого ДТП грозит до пяти лет тюрьмы

В момент ДТП возле 19-летнего Танеля, который был за рулем, сидела 18-летняя девушка, а на заднем сидении был 17-летний юноша, передает Lõuna-Eesti Postimees. По предварительным данным, BMW мчался на большой скорости в сторону улицы Пикк, когда водитель потерял управление и машина врезалась в дерево. После этого машина отлетела во двор между домами на Метса,17 и Пикк, 2а. Девушка получила опасные для жизни травмы, также пострадал сидевший позади юноша. Пострадавших пришлось вырезать из деформированного автомобиля.

Танель сбежал с места ДТП, но полиция вскоре поймала его в отделении экстренной помощи Валгаской больницы.

Полиция начала уголовное производство. Водитель был задержан на 48 часов в качестве подозреваемого. Полиция предъявила ему подозрение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, из-за чего по неосторожности был причинен серьезный ущерб здоровью. Также ему предъявлено подозрение в побеге с места ДТП.