"Больница не сообщила, что он умер": мать узнала о смерти сына лишь через 47 дней

"Если я смогу кому-то помочь избежать такой ситуации, я буду счастлива", - признается Ингрида. Ее сын Эрвин попал в больницу Страдиня 20 апреля 2018 года, куда его доставила Служба неотложной медицинской помощи.

"Его привезли с улицы с высокой температурой. Диагноз был - пневмония и иммунодефицит, не связанный со СПИДом". Как пояснил персонал больницы, пациент находился в сознании лишь короткое время. "При нем были документы. Он не был бездомным или человеком без имени", - рассказала мать умершего.

Эрвин умер в больнице 3 мая, но близкие никакой информации об этом не получили.

В свою очередь 24 мая, через 21 день после того, как тело мужчины было доставлено в морг, Ингрида написала в полицию заявление о пропаже. Однако от стражей порядка она получила информацию, что Эрвин не находится ни в одном лечебном учреждении или регистре морга. У матери появилась надежда, что сын в порядке. Однако напрасно - 19 июня, через 47 дней после смерти сына мать узнала о том, что он умер.

Юрист больницы Страдиня Ингуна Рушениеце объясняет произошедшее тем, что проблемы в коммуникации возникли из-за человеческого фактора, в результате чего информация задержалась.

"У больницы нет обязанности разыскивать родственников пациентов, если только они сами не хотят этого", - прокомментировала Рушениеце.

Как выяснилось позже, мужчина сам открыто заявил персоналу больницы, что у него родственников нет и живет он один. Персонал воспринял это как факт, и полиция для подтверждения информации привлечена не была.

Потрясенная мать до сих пор не может поверить в то, что сына нет.