"Больница не сообщила, что он умер": мать узнала о смерти сына лишь через 47 дней

"Мне не дали надлежащим образом попрощаться с сыном, так как больница не сообщила, что он умер, а Госполиция в свою очередь утверждала, что сын жив", - рассказала жительница Латвии Ингрида передаче "4. studija" Латвийского телевидения.
"Если я смогу кому-то помочь избежать такой ситуации, я буду счастлива", - признается Ингрида. Ее сын Эрвин попал в больницу Страдиня 20 апреля 2018 года, куда его доставила Служба неотложной медицинской помощи.
"Его привезли с улицы с высокой температурой. Диагноз был - пневмония и иммунодефицит, не связанный со СПИДом". Как пояснил персонал больницы, пациент находился в сознании лишь короткое время. "При нем были документы. Он не был бездомным или человеком без имени", - рассказала мать умершего.
Эрвин умер в больнице 3 мая, но близкие никакой информации об этом не получили.
В свою очередь 24 мая, через 21 день после того, как тело мужчины было доставлено в морг, Ингрида написала в полицию заявление о пропаже. Однако от стражей порядка она получила информацию, что Эрвин не находится ни в одном лечебном учреждении или регистре морга. У матери появилась надежда, что сын в порядке. Однако напрасно - 19 июня, через 47 дней после смерти сына мать узнала о том, что он умер.
Юрист больницы Страдиня Ингуна Рушениеце объясняет произошедшее тем, что проблемы в коммуникации возникли из-за человеческого фактора, в результате чего информация задержалась.
"У больницы нет обязанности разыскивать родственников пациентов, если только они сами не хотят этого", - прокомментировала Рушениеце.
Как выяснилось позже, мужчина сам открыто заявил персоналу больницы, что у него родственников нет и живет он один. Персонал воспринял это как факт, и полиция для подтверждения информации привлечена не была.
Потрясенная мать до сих пор не может поверить в то, что сына нет.
Юристы рассказали передаче, что по данному факту начато дисциплинарное расследование.