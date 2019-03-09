Эстония заняла третье место в ЕС в важном рейтинге

В ЕС на руководящих должностях работают почти 9,4 млн человек, в том числе 6 млн мужчин, в руках которых сосредоточено 64 процента всех ведущих постов, а 3,4 млн женщин занимают 36 процентов руководящих должностей. Доля женщин в правлении нотированных на бирже фирм в ЕС заметно ниже: 27 процентов, а среди руководителей этих фирм женщины составляют только 17 процентов.

Самая высокая доля руководителей-женщин в Латвии — 56 процентов. За Латвией следуют Эстония и Болгария — 49 процентов, за ними идут Польша и Словения — 47 процентов. На другом конце рейтинга Люксембург с 15 процентами, Кипр (23 процента), Чехия, Дания, Италия и Голландия (29 процентов). В Германии доля женщин на руководящих должностях составляет 30, в Греции и Австрии 32 процента.