Сутки на дорогах Эстонии: 36 пьяных водителей, три тяжелых ДТП и пятеро пострадавших

Вчера, 9 марта, в Эстонии произошло три серьезных ДТП, в которых пострадали пять человек. За сутки были пойманы 36 нетрезвых водителей.
Полиция сообщает, что 35 задержанных водителей находились в состоянии алкогольного опьянения и один — в состоянии наркотического опьянения.
За минувшие сутки произошло три серьезных ДТП.
В 4.50 в Пярнумаа на 106-м км шоссе Таллинн-Пярну-Икла автобус Setra, за рулем которого был 43-летний мужчина, из-за неправильно выбранной скорости, сильного бокового ветра и скользкой дороги выехал в кювет. Два пассажира — 20-летняя девушка и 28-летний мужчина — были доставлены в Пярнускую больницу.
В 11.59 в Таллинне на перекрестке бульвара Каарли и Тоомпуйэстеэ, по предварительным данным, Mercedes-Benz B170, за рулем которого был 53-летний мужчина, пересекал перекресток на разрешенный сигнал светофора, когда в него с правой стороны врезался Volkswagen Multivan, за рулем которого был 49-летний мужчина. Volkswagen ехал на запрещенный сигнал светофора. Водитель Mercedes-Benz был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
В 20.49 в Ляэнемаа в волости Ляэне-Нигула на 55-м км шоссе Яэсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла 42-летняя женщина на BMW 318D столкнулась с лосем. В результате ДТП автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. Животное скончалось на месте. Водитель и 46-летний пассажир были доставлены в больницу Ляэнемаа для проверки здоровья.