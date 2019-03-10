Сутки на дорогах Эстонии: 36 пьяных водителей, три тяжелых ДТП и пятеро пострадавших

Полиция сообщает, что 35 задержанных водителей находились в состоянии алкогольного опьянения и один — в состоянии наркотического опьянения.

За минувшие сутки произошло три серьезных ДТП.

В 4.50 в Пярнумаа на 106-м км шоссе Таллинн-Пярну-Икла автобус Setra, за рулем которого был 43-летний мужчина, из-за неправильно выбранной скорости, сильного бокового ветра и скользкой дороги выехал в кювет. Два пассажира — 20-летняя девушка и 28-летний мужчина — были доставлены в Пярнускую больницу.

В 11.59 в Таллинне на перекрестке бульвара Каарли и Тоомпуйэстеэ, по предварительным данным, Mercedes-Benz B170, за рулем которого был 53-летний мужчина, пересекал перекресток на разрешенный сигнал светофора, когда в него с правой стороны врезался Volkswagen Multivan, за рулем которого был 49-летний мужчина. Volkswagen ехал на запрещенный сигнал светофора. Водитель Mercedes-Benz был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.