Прийт Сибуль: азбука информационной войны Партии реформ

В ноябре 2016 года в политике Эстонии произошли важные перемены: после 17 лет правления Партия реформ обнаружила себя в оппозиции. За этим шоком последовала масштабная, развязанная партией информационная война, в результате которой жители Эстонии утратили чувство защищенности, был нанесен и ущерб международной репутации страны.

У избирателя короткая память, но похожую на нынешнюю истерику должны были запомнить все жители Эстонии. Единственной разницей является то, что ссылки на коммунизм заменены ссылками на национал-социализм. Напоминание из 2016 года поможет понять происходящее сегодня.

07.11.2015 тогдашний министр внутренних дел и заместитель председателя Партии реформ Ханно Певкур сказал в интервью «Актуальной камере, что Эстония движется в сторону создания левого правительства и это может быть опасно.

08.11.2016 тогдашний премьер-министр Таави Рыйвас сообщил, что его не заставят безмолвно подчиняться.

09.11.2016 поступило заявление от реформиста Антса Лаанеотса: «Опираясь на прежние позиции Центристской партии и Социал-демократической партии Эстонии, новое левое правительство планирует превратить Эстонию в двуязычную страну!» Он добавил, что учитывая прежнюю политику этих партий, можно предположить, что предстоит смягчение условий получения гражданства Эстонии: «Это означает упразднение экзамена по эстонскому языку и отказ от требования знать Конституцию».

Приведенные выше приемы явно были частью внутригосударственной информационной атаки, в ходе которой давили на коллективную память эстонцев. Целью выражений «левый разворот» и «безмолвное подчинение» было создать связь с событиями 1940-х годов и потерей независимости. К этому добавлялись слова министра внутренних дел об опасности смены правительства, что являлось средством культивации нестабильности и страха.

Следующим этапом стало внешнее давление.

В ноябре 2016 года в зарубежных СМИ начали появляться статьи об Эстонии, в которых в числе прочего были фразы: «В результате внутреннего конфликта в Эстонии пало прозападное правительство», «Прозападное правительство на пороге падения, а два более маленьких партнера по правительству ведут переговоры с промосковской Центристской партией».

Естественно, речь не шла о совпадении: в тот же момент на это начали реагировать и эстонские СМИ, которые связали такие инфоатаки с Партией реформ.

17.11.2016 года вышла передовица Postimees: «Война против Эстонии». В ней писалось, что говорить о смене правительства в контексте захвата Европы Кремлем – это явная глупость или злой умысел. Добавлялось, что многие эстонские государственные чиновники сообщили, что изначальными источниками являются депутаты, входящие в покидающую правительство Партию реформ, и какие-то находящихся рядом с ними лица.

Опубликованная 18.11.2016 в Postimees статья заканчивается так: «Некоторые чиновники не скрывают, что, по их оценке, возникшие слухи мог распространять и какой-то политик с обширными зарубежными связями из покидающей власть партии (Партии реформ). Один, например, отметил, что если премьер-министр и министр иностранных дел придерживаются приличествующей линии, то некоторых своих членов, думая о репутации страны, Партия реформ могла бы посадить на более короткую цепь».

Исполнились ли предсказания Партии реформ двухлетней давности? Попала ли Эстония под крыло России? Превратилась ли Эстония в двуязычное государство? Совершила ли Эстония переворот во внешней политике и политике безопасности? Эти вопросы настолько абсурдны, что на них нет смысла даже отвечать.

В ноябре 2016 года журналист Ало Лыхмус написал на портале ERR: «Сравнение партий Эстонии и создаваемых ими правительств с марионеточным правительством, которое взгромоздило на должности враждебное чужое государстве, просто неуместно».

В нашем демократическом обществе правительство назначает парламентская математика, а смена правящих партий естественна. Отправка в оппозицию выигравшей выборы партии не означает падения демократии в Эстонии. Претензии Партии реформ к Юри Ратасу в том, что он хочет остаться премьер-министром Эстонской Республики, также непонятны.