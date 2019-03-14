Прийт Сибуль: азбука информационной войны Партии реформ

Если победитель выборов окажется в оппозиции, это не означает подрыва демократии в Эстонии, а претензии Партии реформ к Юри Ратасу - что он хотел бы остаться премьер-министром Эстонской Республик - тоже непонятны, пишет в Postimees генеральный секретарь партии «Отечество» Прийт Сибуль.
В ноябре 2016 года в политике Эстонии произошли важные перемены: после 17 лет правления Партия реформ обнаружила себя в оппозиции. За этим шоком последовала масштабная, развязанная партией информационная война, в результате которой жители Эстонии утратили чувство защищенности, был нанесен и ущерб международной репутации страны.
У избирателя короткая память, но похожую на нынешнюю истерику должны были запомнить все жители Эстонии. Единственной разницей является то, что ссылки на коммунизм заменены ссылками на национал-социализм. Напоминание из 2016 года поможет понять происходящее сегодня.
- 07.11.2015 тогдашний министр внутренних дел и заместитель председателя Партии реформ Ханно Певкур сказал в интервью «Актуальной камере, что Эстония движется в сторону создания левого правительства и это может быть опасно.
- 08.11.2016 тогдашний премьер-министр Таави Рыйвас сообщил, что его не заставят безмолвно подчиняться.
- 09.11.2016 поступило заявление от реформиста Антса Лаанеотса: «Опираясь на прежние позиции Центристской партии и Социал-демократической партии Эстонии, новое левое правительство планирует превратить Эстонию в двуязычную страну!» Он добавил, что учитывая прежнюю политику этих партий, можно предположить, что предстоит смягчение условий получения гражданства Эстонии: «Это означает упразднение экзамена по эстонскому языку и отказ от требования знать Конституцию».
Приведенные выше приемы явно были частью внутригосударственной информационной атаки, в ходе которой давили на коллективную память эстонцев. Целью выражений «левый разворот» и «безмолвное подчинение» было создать связь с событиями 1940-х годов и потерей независимости. К этому добавлялись слова министра внутренних дел об опасности смены правительства, что являлось средством культивации нестабильности и страха.
Следующим этапом стало внешнее давление.
- В ноябре 2016 года в зарубежных СМИ начали появляться статьи об Эстонии, в которых в числе прочего были фразы: «В результате внутреннего конфликта в Эстонии пало прозападное правительство», «Прозападное правительство на пороге падения, а два более маленьких партнера по правительству ведут переговоры с промосковской Центристской партией».
Естественно, речь не шла о совпадении: в тот же момент на это начали реагировать и эстонские СМИ, которые связали такие инфоатаки с Партией реформ.
- 17.11.2016 года вышла передовица Postimees: «Война против Эстонии». В ней писалось, что говорить о смене правительства в контексте захвата Европы Кремлем – это явная глупость или злой умысел. Добавлялось, что многие эстонские государственные чиновники сообщили, что изначальными источниками являются депутаты, входящие в покидающую правительство Партию реформ, и какие-то находящихся рядом с ними лица.
- Опубликованная 18.11.2016 в Postimees статья заканчивается так: «Некоторые чиновники не скрывают, что, по их оценке, возникшие слухи мог распространять и какой-то политик с обширными зарубежными связями из покидающей власть партии (Партии реформ). Один, например, отметил, что если премьер-министр и министр иностранных дел придерживаются приличествующей линии, то некоторых своих членов, думая о репутации страны, Партия реформ могла бы посадить на более короткую цепь».
Исполнились ли предсказания Партии реформ двухлетней давности? Попала ли Эстония под крыло России? Превратилась ли Эстония в двуязычное государство? Совершила ли Эстония переворот во внешней политике и политике безопасности? Эти вопросы настолько абсурдны, что на них нет смысла даже отвечать.
В ноябре 2016 года журналист Ало Лыхмус написал на портале ERR: «Сравнение партий Эстонии и создаваемых ими правительств с марионеточным правительством, которое взгромоздило на должности враждебное чужое государстве, просто неуместно».
В нашем демократическом обществе правительство назначает парламентская математика, а смена правящих партий естественна. Отправка в оппозицию выигравшей выборы партии не означает падения демократии в Эстонии. Претензии Партии реформ к Юри Ратасу в том, что он хочет остаться премьер-министром Эстонской Республики, также непонятны.
Вспомним последние строчки мнения Лыхмуса: «В таком виде Партия реформ немного напоминает Эстонскую коммунистическую партию времен перестройки, представители которой всерьез упрекали новообразованные политические группировки в желании прийти к власти, словно это не является естественной целью любой партии».