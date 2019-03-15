ЕС продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции в связи с конфликтом на Украине

"Совет (ЕС) принял решение внести поправки в данные о ряде частных лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, и продлить решение (о введении санкций) еще на шесть месяцев", - говорится в документе.