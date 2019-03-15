Пт, 15.03.2019
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ЕС продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции в связи с конфликтом на Украине

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Флаг ЕС

ФОТО: Reuters/ScanPix

ЕС в пятницу объявил о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций в связи с событиями на Украине.

Соответствующее решение опубликовано в "Официальном журнале ЕС".

"Совет (ЕС) принял решение внести поправки в данные о ряде частных лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, и продлить решение (о введении санкций) еще на шесть месяцев", - говорится в документе.

В опубликованном сообщении, в частности, отмечается, что решение будет действовать до 15 сентября 2019 года.

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