Популярность Партии реформ продолжает расти

Если на выборах Партия реформ уверенно победила, набрав 28,9% голосов, то теперь их поддерживают 31,1% избирателей. В то же время, популярность Центристской партии с набранных на выборах 23,1% упала до 21,3 процента, и тем самым разрыв с Партией реформ составил уже около 10%.

Популярность Консервативной народной партии (EKRE) остается стабильной - если на выборах ее поддержали 17,8%, то теперь поддерживают 17,1%. Популярность «Отечества» упала с 11,4 до 10,8 процента, а популярность Социал-демократической партии (СДПЭ) поднялась с 9,8 до 10,8%.

На выборах партия «Ээсти 200» набрала 4,4% голосов, а теперь, согласно исследованию Norstat, ее популярность поднялась до 4,9%. Таким образом, она до сих пор не преодолевает электоральный барьер.

В ходе проводившегося на прошлой неделе опроса у респондентов наряду с касавшимися политических партий предпочтениями также спрашивали, какая правящая коалиция была бы, на их взгляд, лучшей.