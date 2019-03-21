Чт, 21.03.2019
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Фото: скоро лето - продается домик на Хийумаа

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ФОТО: KV.EE

Дом, расположенный в центре столицы острова - Кярдла, может служить дачей, а также подходит и для круглогодичного проживания, считает портал Kodustiil.

Дом с мансардой находится в центре Кярдла, буквально в 350 метрах от Кесквяльяк - Центральной площади. Участок площадью 1918м2 ухожен, кроме жилого дома на нем расположены баня-гараж, сарай, погреб и парник. 

ФОТО: KV.EE

На первом этаже построенного в 1979-м году дома расположены две прихожие, кухня, большая гостиная и душевая с туалетом. На втором, мансардном этаже - три комнаты, гардеробная и лестничная площадка. Дом отапливается воздушно-тепловым насосом, на нижнем этаже имеются камин и плита Pioneer, на втором - радиаторы. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Погреб, расположенный на участке, построен в 1885 году и находится в хорошем состоянии. До моря и порта Кярдла - 1,5 километра. Подробности находятся на портале недвижимости KV.EE. 

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