Украинцы в восторге от программы э-резидентства Эстонии

За последние пять лет виртуальное резидентство в Эстонии было оформлено более 50 тысяч раз. Украина занимает первое место по количеству открытых с помощью электронного резидентства компаний, обогнав Финляндию, Германию и Россию.

Порядка 55 000 резидентов – такой показатель сейчас можно увидеть на сайте e-resident.gov.ee. Еще в 2017 году этот показатель составлял чуть более 14 000. Отсутствие налога на нераспределенную прибыль, 20 место в мире (выше США) по рейтингу восприятия коррупции Transparency International, честные правила игры помогли добиться хорошего результата. Представители каких стран основали в Эстонии больше всего компаний?

На первом месте Украина с показателем 694 основанных здесь компаний. Второе место у Германии – 581 компания. На третьем месте Россия с 556 основанными компаниями. Латвия заняла 12 позицию в рейтинге с 192 компаниями, а вот Литва аж на 25 месте с 92 компаниями. Топ-10 выглядит вот так:

1. Украина - 694 компании

2. Германия - 581

3. Россия - 556

4. Финляндия - 401

5. Турция - 402

6. Франция - 390

7. Италия - 343

8. Индия - 325

9. Великобритания - 317

10. Испания - 258

...

12. Латвия - 192 компании

…

25. Литва - 92 компании

По словам представителя эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет онлайн-бизнес на 45-миллионном рынке Украины, у Эстонии есть масса преимуществ для ведения бизнеса. «Отсутствие коррупции и бюрократии в Эстонии как таковой, возможность регистрации компании онлайн, быстрое решение всех задач с помощью электронных подписей, высокая квалификация юристов и бухгалтеров при киевских ценах — все это для украинцев является важными моментами в плане быстроты и удобства ведения бизнеса. Но главное, что привлекает украинский бизнес – нулевой налог на прибыль, которая реинвестирована. Такого на Украине нет. Список э-резидентов из Украины и дальше будет пополняться успешными украинскими ИТ-компаниями, которые хотят развиваться, – говорит Артем Уманец, член правления RIA.com Marketplaces. – Конечно, есть вопросы к банкам Эстонии, которые тяжело открывают счета компаниям с учредителями-нерезидентами. Но то, что 99% всех задач можно решить онлайн, затмевает собой все немногочисленные минусы. Ну и стоит отметить, что между Украиной и Эстонией есть договор об избежании двойного налогообложения, что важно для абсолютно законной деятельности».

Кто чаще всего ходатайствует о получении э-резидентсва?

За все пять лет работы программы e-Residency, больше всего положительных заявок подали и получили граждане Финляндии – 4768 (10,16% из всего количества заявок). За ними граждане России – 3596 заявок (7,66%). На третьем месте граждане Украины – 3313 (7.06%). Топ-10 заявителей выглядит так:

1. Финляндия – 4768 (10.16%)

2. Россия – 3596 (7.66%)

3. Украина – 3313 (7.06%)

4. Германия – 3042 (6.48%)

5. США – 2780 (5.93%)

6. Великобритания – 2678 (5.71%)

7. Япония – 2636% (5.62%)

8. Китай – 2414 (5.15%)

9. Индия – 2403 (5.12%)

10. Италия – 2197 (4.68%)

…

13. Латвия – 1468 (3.13%)

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