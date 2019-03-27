Украинцы в восторге от программы э-резидентства Эстонии

Украинские предприниматели полюбили программу э-резидентства Эстонии и превзошли всех остальных по количеству открытых таким образом предприятий. По словам представителей работающей на онлайн-рынке Украины эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ, для украинцев весьма привлекательна эстонская деловая среда.
За последние пять лет виртуальное резидентство в Эстонии было оформлено более 50 тысяч раз. Украина занимает первое место по количеству открытых с помощью электронного резидентства компаний, обогнав Финляндию, Германию и Россию.
Порядка 55 000 резидентов – такой показатель сейчас можно увидеть на сайте e-resident.gov.ee. Еще в 2017 году этот показатель составлял чуть более 14 000. Отсутствие налога на нераспределенную прибыль, 20 место в мире (выше США) по рейтингу восприятия коррупции Transparency International, честные правила игры помогли добиться хорошего результата. Представители каких стран основали в Эстонии больше всего компаний?
На первом месте Украина с показателем 694 основанных здесь компаний. Второе место у Германии – 581 компания. На третьем месте Россия с 556 основанными компаниями. Латвия заняла 12 позицию в рейтинге с 192 компаниями, а вот Литва аж на 25 месте с 92 компаниями. Топ-10 выглядит вот так:
1. Украина - 694 компании
2. Германия - 581
3. Россия - 556
4. Финляндия - 401
5. Турция - 402
6. Франция - 390
7. Италия - 343
8. Индия - 325
9. Великобритания - 317
10. Испания - 258
...
12. Латвия - 192 компании
…
25. Литва - 92 компании
По словам представителя эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет онлайн-бизнес на 45-миллионном рынке Украины, у Эстонии есть масса преимуществ для ведения бизнеса. «Отсутствие коррупции и бюрократии в Эстонии как таковой, возможность регистрации компании онлайн, быстрое решение всех задач с помощью электронных подписей, высокая квалификация юристов и бухгалтеров при киевских ценах — все это для украинцев является важными моментами в плане быстроты и удобства ведения бизнеса. Но главное, что привлекает украинский бизнес – нулевой налог на прибыль, которая реинвестирована. Такого на Украине нет. Список э-резидентов из Украины и дальше будет пополняться успешными украинскими ИТ-компаниями, которые хотят развиваться, – говорит Артем Уманец, член правления RIA.com Marketplaces. – Конечно, есть вопросы к банкам Эстонии, которые тяжело открывают счета компаниям с учредителями-нерезидентами. Но то, что 99% всех задач можно решить онлайн, затмевает собой все немногочисленные минусы. Ну и стоит отметить, что между Украиной и Эстонией есть договор об избежании двойного налогообложения, что важно для абсолютно законной деятельности».
Кто чаще всего ходатайствует о получении э-резидентсва?
За все пять лет работы программы e-Residency, больше всего положительных заявок подали и получили граждане Финляндии – 4768 (10,16% из всего количества заявок). За ними граждане России – 3596 заявок (7,66%). На третьем месте граждане Украины – 3313 (7.06%). Топ-10 заявителей выглядит так:
1. Финляндия – 4768 (10.16%)
2. Россия – 3596 (7.66%)
3. Украина – 3313 (7.06%)
4. Германия – 3042 (6.48%)
5. США – 2780 (5.93%)
6. Великобритания – 2678 (5.71%)
7. Япония – 2636% (5.62%)
8. Китай – 2414 (5.15%)
9. Индия – 2403 (5.12%)
10. Италия – 2197 (4.68%)
…
13. Латвия – 1468 (3.13%)
…
19. Литва – 738 (1.57%)