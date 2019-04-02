Глава МВД назвал Германию одной из самых безопасных стран в мире

"Германия - одна из самых безопасных в мире стран", - констатировал христианско-социальный политик.

По словам Зеехофера, в 2018 году в Германии было зарегистрировано 5,56 млн уголовных преступлений - на 3,6 процентных пункта меньше, чем в 2017 году. В то же время уровень раскрываемости повысился на 0,6 процентных пункта и составил 57,7 процента, пишет DW.com.

В этой связи министр указал, что каждое уголовное преступление - это, безусловно, уже слишком много, однако объективно - это самые низкие показатели за многие десятилетия.

За пределами официальной статистики

Глава профсоюза полиции Оливер Мальхов назвал представленную Зеехофером статистику похвальной, однако отметил, что в ней не отражены преступления, которые не попали в поле зрения правоохранительных органов.

Сколько именно преступлений не известны правоохранительным органам, остается неясным. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) для прояснения ситуации провело опрос, чтобы узнать, чувствуют ли себя люди в безопасности и что пришлось пережить жертвам преступлений.