Эксперты обеспокоены тем, что люди тупеют из-за внедрения искусственного интеллекта

Также 75% руководителей и 67% представителей широкой общественности думают, что распространение ИИ будет выгодно только обеспеченным слоям населения. А положение малоимущих граждан в такой ситуации только усугубится. С этим согласны 43% экспертов и 54% обычных респондентов.

Опрошенные выразили обеспокоенность тем, что широкое внедрение устройств с искусственным интеллектом снизит у людей потребность в общении. Об этом высказались 72% экспертов и 74% других участников опроса. Более того, популяризация ИИ вызовет у общества страх перед технологиями и заставит предпринять ответные меры.

В связи с этими опасностями, большинство опрошенных считает, что сферу разработки ИИ необходимо регулировать при помощи государственных органов, сообщает РБК.