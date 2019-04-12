В Испании началась лавина забастовок, которая может привести к срыву отдыха миллионов человек

Сотрудники службы безопасности аэропорта Мадрид-Барахас в пятницу утром начали бессрочную забастовку, совпавшую с началом пасхальных каникул в Европе. Протестующие настаивают на улучшении условий трудовых контрактов. Как сообщает испанское издание, ситуация в первые часы протестной акции пока не привела к массовым задержкам рейсов. Однако в аэропорту с самого утра наблюдаются непривычно длинные очереди.

Администрация авиагавани Мадрида рекомендует пассажирам, которые вылетают 12 апреля, а также в последующие дни до завершения забастовки, прибывать в аэропорт очень заранее. Сообщается о том, что на контрольно-пропускных пунктах обслуживание сведено к минимуму.

Вместе с тем стало известно, что во время пасхальных каникул Испания рискует погрузиться в настоящий дорожный хаос. К акциям протеста могут присоединиться весь наземный персонал аэропортов страны, пилоты региональной авиакомпании Air Nostrum и машинисты железнодорожной компании Renfe, пишет turizm.ru. Испанское правительство заявило о том, что намерено провести переговоры с организаторами забастовок. Но о сроках пока договориться не удалось.