В Испании началась лавина забастовок, которая может привести к срыву отдыха миллионов человек

В главном аэропорту Мадрида началась бессрочная забастовка сотрудников службы безопасности. Пассажиров просят прибывать в воздушную гавань заблаговременно. Об этом сообщает El Periodico.
Сотрудники службы безопасности аэропорта Мадрид-Барахас в пятницу утром начали бессрочную забастовку, совпавшую с началом пасхальных каникул в Европе. Протестующие настаивают на улучшении условий трудовых контрактов. Как сообщает испанское издание, ситуация в первые часы протестной акции пока не привела к массовым задержкам рейсов. Однако в аэропорту с самого утра наблюдаются непривычно длинные очереди.
Администрация авиагавани Мадрида рекомендует пассажирам, которые вылетают 12 апреля, а также в последующие дни до завершения забастовки, прибывать в аэропорт очень заранее. Сообщается о том, что на контрольно-пропускных пунктах обслуживание сведено к минимуму.
Вместе с тем стало известно, что во время пасхальных каникул Испания рискует погрузиться в настоящий дорожный хаос. К акциям протеста могут присоединиться весь наземный персонал аэропортов страны, пилоты региональной авиакомпании Air Nostrum и машинисты железнодорожной компании Renfe, пишет turizm.ru. Испанское правительство заявило о том, что намерено провести переговоры с организаторами забастовок. Но о сроках пока договориться не удалось.
Наибольшие опасения властей вызывают призывы порядка 60 тысяч сотрудников авиакомпаний во всех аэропортах страны участвовать в акциях протеста 21 и 24 апреля. В их числе сотрудники таких перевозчиков, как Iberia, Swissport, easyJet, Lesma-Ryanair, Groundforce (Globalia), Acciona, Atlántica, AviaPartner, Menzies и Clever. Если это произойдет, то отдых до 5 миллионов туристов со всей Европы окажется под угрозой.