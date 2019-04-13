Подарок от государства: два года беззаботного существования на рынке недвижимости

«Есть основания предполагать, что может начаться массовая скупка бытовой электроники и турпутевок в теплые страны, однако на рынок недвижимости также, вероятно, выйдет множество людей, которые прежде не могли позволить себе приобретение жилья вследствие отсутствия самофинансирования, – заметил Сооман. – С одной стороны, это очень хорошо, с другой стороны – слегка пугает».

«Производящиеся в течение двух лет выплаты из пенсионного фонда означают, по сути дела, что в это время рынок будет обеспечен покупателями, что, в свою очередь, приведет к перегреву определенных групп недвижимосго имущества. Однако, в конце концов, все произойдет по законам физики – чем выше бросить камень, тем с большим грохотом он приземлится, и мы надеемся, что даже в случае развития событий по самому плохому сценарию инвестирующие свои пенсионные сбережения люди не потеряют все накопленное», – предупредил Сооман.