Сербское телевидение сообщило о смерти вдовы Милошевича в Москве

Международный ордер на арест

В 2003 году Маркович покинула Сербию, власти которой обвинили ее в злоупотреблении служебным положением. В 2006 году сербский суд выдал международный ордер на ее арест. В 2008 году власти России предоставили вдове экс-президента Югославии и ее сыну политическое убежище.

Милошевича обвинили в преступлениях против человечности

Слободан Милошевич был задержан в Белграде в 2001 году и доставлен в Гаагу, где должен был предстать перед международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В марте 2006 года 64-летний Милошевич скончался в тюрьме МТБЮ, после чего разбирательство в его отношении было закрыто.