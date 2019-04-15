Фото: под Тарту ждет покупателя симпатичная меблированная квартира

Четырехкомнатная квартира площадью 93,8 м2 находится в престижном новом жилом районе Раади, на Пярна-аллеэ. В квартире есть все необходимое, и даже больше.

ФОТО: KV.EE

Это - идеальная квартира для семьи, любящей тартуский дух, но при этом желающей поселиться в тихом месте. В новом районе уже есть сложившаяся инфраструктура, безопасность и хорошее сообщение с центром университетского города.

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из кухни-гостиной, спальни, детской, гостевой комнаты, ванной и туалета. Имеется и балкон, который солнце освещает по утрам.

ФОТО: KV.EE

К квартире относится и одно парковочное место. Если в семье покупателя две машины, то вторую можно безопасно поставить на улице, прямо напротив парковки. Естественно, что имеется и озелененный двор, по сути, настоящий парк, с детской площадкой.

Коммунальные платежи весьма приемлемые: зимой до 145 евро, а в летние месяцы в пределах 75. Квартира продается с мебелью и деталями интерьера, которые перечислены в объявлении.