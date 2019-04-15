Пн, 15.04.2019
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  • Фото: под Тарту ждет покупателя симпатичная меблированная квартира

Фото: под Тарту ждет покупателя симпатичная меблированная квартира

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ФОТО: KV.EE

В этой квартире, расположенной в новом жилом районе Раади в Тарту, есть все, необходимое для жизни, передает портал Kodustiil. 

Четырехкомнатная квартира площадью 93,8 м2 находится в престижном новом жилом районе Раади, на Пярна-аллеэ. В квартире есть все необходимое, и даже больше. 

ФОТО: KV.EE

Это - идеальная квартира для семьи, любящей тартуский дух, но при этом желающей поселиться в тихом месте. В новом районе уже есть сложившаяся инфраструктура, безопасность и хорошее сообщение с центром университетского города. 

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из кухни-гостиной, спальни, детской, гостевой комнаты, ванной и туалета. Имеется и балкон, который солнце освещает по утрам. 

ФОТО: KV.EE

К квартире относится и одно парковочное место. Если в семье покупателя две машины, то вторую можно безопасно поставить на улице, прямо напротив парковки. Естественно, что имеется и озелененный двор, по сути, настоящий парк, с детской площадкой.  

Коммунальные платежи весьма приемлемые: зимой до 145 евро, а в летние месяцы в пределах 75. Квартира продается с мебелью и деталями интерьера, которые перечислены в объявлении.

Подробности находятся на портале недвижимости KV.EE.

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