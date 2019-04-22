Опрос: Кальюранд - самый популярный кандидат на выборах в Европарламент

Суммарная поддержка кандидатов от СДПЭ достигает 15,5 процента. Если говорить о поддержке партий, то с существенным отрывом рейтинг возглавляет Партия реформ (32,3%).

Вторым по популярности является реформист Андрус Ансип (11%), на третьем месте расположился недавно покинувший ряды Центристской партии Раймонд Кальюлайд (10,1%), а на четвертой строчке – Яна Тоом (9,9%). Места с 6 по 10 в рейтинге зяняли Урмас Паэт, Яак Мадисон, Игорь Грязин, Март Хельме, Рихо Террас и Артур Тальвик.