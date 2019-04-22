Пн, 22.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
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  • Опрос: Кальюранд - самый популярный кандидат на выборах в Европарламент

Опрос: Кальюранд - самый популярный кандидат на выборах в Европарламент

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Марина Кальюранд.

ФОТО: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Согласно результатам опроса, проведенного Kantar Emor по заказу Postimees, социал-демократ Марина Кальюранд является самым популярным кандидатом на выборах в Европейский парламент. За нее готовы проголосовать 12,5% респондентов, пишет Postimees.

Суммарная поддержка кандидатов от СДПЭ достигает 15,5 процента. Если говорить о поддержке партий, то с существенным отрывом рейтинг возглавляет Партия реформ (32,3%).

 

Вторым по популярности является реформист Андрус Ансип (11%), на третьем месте расположился недавно покинувший ряды Центристской партии Раймонд Кальюлайд (10,1%), а на четвертой строчке – Яна Тоом (9,9%). Места с 6 по 10 в рейтинге зяняли Урмас Паэт, Яак Мадисон, Игорь Грязин, Март Хельме, Рихо Террас и Артур Тальвик.

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