Опрос: Кальюранд - самый популярный кандидат на выборах в Европарламент

Согласно результатам опроса, проведенного Kantar Emor по заказу Postimees, социал-демократ Марина Кальюранд является самым популярным кандидатом на выборах в Европейский парламент. За нее готовы проголосовать 12,5% респондентов, пишет Postimees.
Суммарная поддержка кандидатов от СДПЭ достигает 15,5 процента. Если говорить о поддержке партий, то с существенным отрывом рейтинг возглавляет Партия реформ (32,3%).
Вторым по популярности является реформист Андрус Ансип (11%), на третьем месте расположился недавно покинувший ряды Центристской партии Раймонд Кальюлайд (10,1%), а на четвертой строчке – Яна Тоом (9,9%). Места с 6 по 10 в рейтинге зяняли Урмас Паэт, Яак Мадисон, Игорь Грязин, Март Хельме, Рихо Террас и Артур Тальвик.