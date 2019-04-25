Член разведывательного совета Трампа: Эстония очень близка мне по духу

В разведывательный совет президента США входит свободно говорящий по-эстонски Дэниэль Хоффман, который хорошо знаком как с ключевыми фигурами наших структур безопасности, так и с опасностями, угрожающими Эстонии, пишет Postimees.
Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп назначил членом своего разведывательного совета свободно говорящего по-эстонски Дэниэля Хоффмана. Кроме знания языка, Хоффман примечателен для Эстонии тем, что в период 1993-2002 годов он жил в Эстонии и руководил Таллиннским отделением ЦРУ США. Он хорошо знаком с укладом жизни в Эстонии и исходящими с востока угрозами, а еще он согласился поговорить с Postimees о своей деятельности в республике и о темах безопасности, связанных с нашей страной.
По словам Хоффмана, тогда он приехал в Эстонию, чтобы помочь нам стать членами НАТО, что являлось большим желанием и потугами президента Леннарта Мери. Интервью он дал на эстонском языке и, что нужно отметить, Хоффман не использовал ни одного английского слова и не попросил повторить ни один вопрос.
- Что вас связывает с Эстонией, почему вы выучили эстонский язык?
- Прежде всего, 30 лет назад, я учил финский язык, тогда пару лет прожил в Финляндии. В 1994 году уехал оттуда. Тогда уже учил русский язык и два с половиной года отработал в России. А в 1999 году приехал в Эстонию. Проработал здесь четыре года. Поскольку я уже знал финский язык, выучить эстонский было в принципе легко.
Эстония близка мне по духу. И, вероятнее всего, это было одной из причин, почему я еще говорю на этом божественно красивом языке. Благодаря тому, что у вас есть разные программы, я могу слушать эстонское радио, и у меня много друзей в Эстонии. Но на русском языке я сейчас говорю намного больше, чем на эстонском.
Я также хотел бы сказать, что я говорю с тобой сейчас на эстонском языке не потому, что ты не знает английского, а потому, что я хочу говорить на эстонском языке.
- Как много у вас друзей и знакомых среди эстонцев?
- Кадри Лаан была моим учителем эстонского языка. Я учил с ней язык около шести месяцев, она – мой хороший друг. В Эстонии я много работал с правительством, больше я сказать не могу, это – секрет. Но мы много работали над тем, чтобы Эстония стала членом НАТО. Это было очень важным в то время. Поскольку я два с половиной года работал в Москве, я знал, что Россия является большой угрозой для Эстонии. Мы все так думали. Я работал с вашими пограничниками и вашими военными, участвовал в 2002 году в походе «Эрна».
Я очень хорошо помню, как ваш прежний президент Леннарт Мери пригласил меня к себе. Мы отправились к нему с послом, поговорили 15 минут, после этого посол ушел. Тогда его советник, которым тогда был Ээрик-Нийлес Кросс, сказал президенту, мол, послушай, этот человек немного говорит по-эстонски. Дальше мы говорили на эстонском языке, и через 15 минут президент спросил у меня, почему я знаю эстонский язык? Я ему ответил, что живу здесь, я еще до приезда думал, что если я сюда приеду, то мне нужно будет выучить эстонский язык.
Ему было очень приятно, и он сказал, что в Эстонии есть много людей, которые не знают наш язык и не хотят его учить. Но я сказал, что, мне кажется, что это обязанность. Если кто-то ведет дипломатическую работу за рубежом, то он обязан выучить тамошний язык. Я ходит в Эстонии в театры, на концерты и читал эстонские книги. Это было замечательное время, и это было большая честь, что у меня появилась возможность поработать со службами Эстонии.
Арнольд Синисалу знает меня. В то время мы плотно сотрудничали с вашими службами. Еще одни эстонец, который знает меня – это Тармо Кыутс. В то время он руководил пограничной охраной. Он знает меня хорошо, у него отличное чувство юмора. Очень хороший человек.
Сейчас я сотрудничаю с Яанусом Рахумяги. Мы встретились 20 лет назад, когда он был советником министра внутренних дел, мы – хорошие друзья.
- Как часто вы приезжаете в Эстонию? Когда были здесь в последний раз?
- Я больше не приезжаю в Эстонию часто, в последний раз был пару лет назад.
- Президент Дональд Трамп назначил вас членом разведывательного совета. Вы уже говорили с президентом об Эстонии?
- Мы не знаком с нашим президентом, я с ним никогда не встречался. Мы оба были в Финляндии, когда была встреча в верхах, а также в Ханое и Сингапуре. То, что я говорю напрямую, когда я на телевидении, как ему кажется… ну, это то, с чем президент иногда согласен, а иногда не согласен, может быть. Но я был офицером разведки и нашей священной обязанностью является говорить о своей работе, несмотря на то, кому мы говорим. Нужно говорить так, как оно есть.
- Вы сказали, что еще не встречались с Трампом, но вы же все же начали у него работать.
- Ну да, немного. Я в разведывательном совете, но это не такое важное дело. Совет дает советы, окей, но это не так важно. Если президенту нужен совет, то он может попросить его у Джона Болтона (советник Трампа по безопасности – ред.) или у кого-то другого. У них своя роль. У разведывательного совета не такая влиятельная роль, я бы сказал. О том, чем мы занимаемся, я, к сожалению, не могу говорить.
- Как на своей новой работе вы можете использовать свои знания об Эстонии?
- Я со многими людьми говорю об Эстонии. Не так много американцев работали в Эстонии, знают эстонский язык, а также жили в России и в Финляндии. Я почти десять лет прожил в ваших краях. Так что, да, я говорю с американцами, и в нашем правительстве есть чиновники, которые иногда спрашивают у меня об Эстонии и России.
- Насколько вы по-прежнему отслеживаете политику Эстонии?
- Немного отслеживаю. Немного, не так, как когда жил в Москве, или в Эстонии. Но на Fox, например, мы об Эстонии не говорим.
- Встречу Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным критиковали, поскольку после оккупации Крыма и конфликта в Грузии у стран Балтии не было контактов с Россией на высшем уровне. Но наш президент сказала, что нужно общаться с соседями, чтобы самим не оказаться в меню. Как вы думаете, это был разумный шаг?
- Мне кажется, что, конечно, стоит общаться. Это всегда полезно. Мы должны вести переговоры с Россией – это мое личное мнение. То, что делает Россия, это – большая угроза для вас и для нас, и для всех. Но мы можем сотрудничать с ними, например, в борьбе с терроризмом.
Для нас важен контроль над вооружением, а потому полезно, что мы встречаемся и говорим с Путиным. И если с ним говорить, то это является и одной очень хорошей возможностью показать всему миру, как ведет себя Россия. Также мы можем напрямую сказать Путину, мол, послушай, ты пытаешься влиять на нашу политику в Соединенных штатах. Некоторые считают, что такая встреча – это премия Путину, мол, хорошо ему и плохо нам, но я так не считаю. Я считаю, что встречаться полезно.
- В одном из сообщений на сайте Reddit вы написали, что со стороны России возникают серьезные нападения на Эстонию, но тут есть и бросающаяся в глаза разведагентура. Что вы имели в виду?
- Я считаю, что между Эстонией и Россией есть разведывательный конфликт. Со стороны России идут такие нападения, но они связаны с разведкой.
Также в Эстонии, к сожалению, есть кибернападения. Это произошло в Эстонии и 12 лет назад, когда со стороны России была совершена кибератака. Конечно, это одно из того, о чем помнят эстонские службы. Россия постоянно пытается так нападать.
- На Fox News вы сказали, что одной из целей Путина является отделить Соединенные штаты от союзников и особенно от НАТО. Учитывая критику президента Дональда Трампа в адрес союзников, кажется, что Путин добился определенного успеха. Поскольку НАТО у нас является весьма экзистенциальным вопросом, хотелось бы знать, есть ли у Эстонии причина для огорчения. В каком состоянии сегодня НАТО?
- Это лучше спросить у него Министерства иностранных дел, но я считаю, что НАТО очень важно. Когда я был в Эстонии, то работал над тем, чтобы Эстония стала членом НАТО. Я считаю, что это очень важно для Эстонии. Эстония – очень хороший союзник, и мы – союзники, мы сотрудничаем. В хорошем состоянии сейчас НАТО или нет, но я уверен, что раскол НАТО – это одна из важнейших целей России. Но это мое мнение.
- США по-прежнему заинтересованы в НАТО?
- Да, я думаю, что заинтересованы.
- Одно эстонское телекоммуникационное предприятие может начать по всей республике использовать для соединения с сетью 5G приборы Huawei. Соединенные штаты весьма критически относятся к угрозам безопасности, исходящим от китайских технологических предприятий. Какую угрозу для Эстонии может представлять общереспубликанское 5G-соединение через приборы Huawei? Мы вообще находимся в сфере интересов Китая?
- Я считаю, что эта большая опасность. Если мы таким образом связаны с китайскими предприятиями, то все информация уходит туда. Я считаю, что это, конечно, угроза. Если Эстония является членом НАТО, мы тоже, то у нас общая безопасность, и Китай мог бы плохо влиять на нашу безопасность через Huawei.
- Насколько, как вы считаете, крепким является эстонское киберпространство?
- Я не знаю, но я считаю, что оно крепкое. Эстонцы умные, и кибердом НАТО находится в Эстонии. И я считаю, что Эстония может показать странам-членам НАТО, как защищать себя в киберпространстве, я считаю.
- У крупных предприятий, как Facebook, Google, Twitter есть очень много информации о нас. Если, китайский контроль людям понятен, то сила контроля крупных предприятий во многом скрыта. Насколько большой угрозой безопасности вы это считаете?
- Я считаю, что проблема в том, что Россия пытается использовать социальные сети - Facebook, Twitter – для собственных операций по распространению влияния. У нас в США открытое киберпространство. В России и Китае это не так. Китайское киберпространство – это, как большая Китайская стена. А в Америке общество, киберпространство очень открыты и официальны. Я считаю, что это является одной из причин, почему США, страны-члены НАТО и Эстония – сильны, но в этой открытости есть и своя слабость.
Особенно Россия хочет использовать открытое киберпространство. Россия уже использовала это в Грузии, в Эстонии, Восточной Европе, в Америке. Это тяжелый вызов. Киберпространство должно быть таким, но мы должны защищать себя. Киберпространство все же еще и официальное место, где мы можем делать и всякие связанные с демократией дела, но в то же время, мы должны себя защищать. Это, я считаю, вызов для нашей политики.
Дэниэль Хоффман
Трудовая биография
- Член разведывательного совета президента Дональда Трампа, начиная с апреля 2019 года. Разведывательный совет (President’s Intelligence Advisory Board) – это самостоятельный орган, принадлежащий кабинету президента США, членов которого глава государства назначает лично. Экспертный совет разведчиков консультирует президентов США уже более десяти лет.
- Журналист Fox News с августа 2018 года.
- 30 предыдущих лет находился на общественной службе, в том числе, в МИД США, армии и отделениях ЦРУ Америки в России, Эстонии, Финляндии, Афганистане, Ираке и Пакистане.
Образование
- Колледж Бейтс, степень бакалавра, история.
- Лондонская школа экономики, степень магистра, история.
- Гарвардский университет, степень магистра, общественная политика.
Знания языков
Эстонский, финский, русский и урду.
Хоффман пытался выложиться по-максимуму, чтобы помочь нам
Тармо Кыутс, бывший командующий Вооруженными силами:
«Это было так много лет назад, но он был приятным и интеллигентным молодым джентльменом. Очень хороший собеседник, дружелюбный, эрудированный. С ним можно было говорить не только о безопасности, но и о жизни. Нас тогда очень интересовало видение молодого поколения Американцев – в чем миссия Америки в то время, и будущее мира голосом демократии, как Америку тогда называли.
Тогда был интерес к Эстонии со стороны особенно высоких специалистов НАТО и Америки, которые очень хотели нам помочь. Известно, что моей миссией было привести Эстонию в НАТО, и это было главной целью, которой я тогда пытался достичь.
Второй вопрос заключается в том, насколько мы тогда были способны принять и использовать такую помощь. Но, благодаря тому, что у нас было так много доброжелательных помощников, Эстония оказалась в состоянии оказаться на очень хорошем счету в НАТО. Другими словами, отправленные нами в НАТО офицеры были эрудированными, они были активными, и их ценили.
Хоффман пытался сделать все возможное, чтобы максимально поделиться с нами своими знаниями. В этом смысле он был настоящим патриотом Эстонии. Он желал нам только лучшего, и со своей стороны предлагал знания, которые были у Америки».
Хорошо, что в ближайшем окружении Трампа такие люди
Яанус Рахумяги, предприниматель по охране и бывший депутат парламента:
«Дэниэль Хоффман – это человек, который в последние десятилетия участвовал во многих операциях ЦРУ, некоторые из которых освящались в международных СМИ. Я познакомился с Дэном в конце 1990-х годов, когда Эстония готовилась стать членом НАТО, и мы очень интенсивно общались в США. Тогда я работал в полиции и в Министерстве внутренних дел. Это было время, когда США массово обучали эстонских чиновников. В то время я был представителем полиции при создании связей с ФБР США.
Хорошо, что в ближайшем окружении Трампа по политике безопасности есть человек, который знает историю Эстонии, хорошо знает проблемы и страхи безопасности Эстонии, у которого есть много эстонских друзей, и который свободно говорит по-эстонски. Мы сотрудничаем для обеспечения безопасности, а также для охраны людей и корпораций в разных уголках мира».
Хоффман – это друг Эстонии
Харрис Пуусепп, пресс-секретарь КаПо:
«Международное сотрудничество учреждений безопасности во многом засекречено. Мы может сказать лишь то, что мы действительно сотрудничаем и это очень хорошее сотрудничество.
Он был и, безусловно, является профессионалом. Не часто бывает так, что партнеры, у которых нет эстонских корней, так хорошо выучивают наш язык.
Речь идет о друге Эстонии, и хорошо, что он теперь дает советы президенту США на такой позиции».