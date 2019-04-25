Член разведывательного совета Трампа: Эстония очень близка мне по духу

Ему было очень приятно, и он сказал, что в Эстонии есть много людей, которые не знают наш язык и не хотят его учить. Но я сказал, что, мне кажется, что это обязанность. Если кто-то ведет дипломатическую работу за рубежом, то он обязан выучить тамошний язык. Я ходит в Эстонии в театры, на концерты и читал эстонские книги. Это было замечательное время, и это было большая честь, что у меня появилась возможность поработать со службами Эстонии.

Арнольд Синисалу знает меня. В то время мы плотно сотрудничали с вашими службами. Еще одни эстонец, который знает меня – это Тармо Кыутс. В то время он руководил пограничной охраной. Он знает меня хорошо, у него отличное чувство юмора. Очень хороший человек.

Сейчас я сотрудничаю с Яанусом Рахумяги. Мы встретились 20 лет назад, когда он был советником министра внутренних дел, мы – хорошие друзья.

- Как часто вы приезжаете в Эстонию? Когда были здесь в последний раз?

- Я больше не приезжаю в Эстонию часто, в последний раз был пару лет назад.

- Президент Дональд Трамп назначил вас членом разведывательного совета. Вы уже говорили с президентом об Эстонии?

- Мы не знаком с нашим президентом, я с ним никогда не встречался. Мы оба были в Финляндии, когда была встреча в верхах, а также в Ханое и Сингапуре. То, что я говорю напрямую, когда я на телевидении, как ему кажется… ну, это то, с чем президент иногда согласен, а иногда не согласен, может быть. Но я был офицером разведки и нашей священной обязанностью является говорить о своей работе, несмотря на то, кому мы говорим. Нужно говорить так, как оно есть.

- Вы сказали, что еще не встречались с Трампом, но вы же все же начали у него работать.

- Ну да, немного. Я в разведывательном совете, но это не такое важное дело. Совет дает советы, окей, но это не так важно. Если президенту нужен совет, то он может попросить его у Джона Болтона (советник Трампа по безопасности – ред.) или у кого-то другого. У них своя роль. У разведывательного совета не такая влиятельная роль, я бы сказал. О том, чем мы занимаемся, я, к сожалению, не могу говорить.

- Как на своей новой работе вы можете использовать свои знания об Эстонии?