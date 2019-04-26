Пт, 26.04.2019
Когда Эстония представит свою кандидатуру во временные члены Совбеза ООН, серебряная медаль явится поражением. Урмас Рейнсалу
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Грузинская спортсменка установила рекорд женских Олимпийских игр

Грузинская спортсменка установила рекорд женских Олимпийских игр

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Нино Салуквадзе

ФОТО: DAVID MDZINARISHVILI / REUTERS

Многократная чемпионка мира по пулевой стрельбе грузинка Нино Салуквадзе прошла отбор на Олимпийские игры в Токио-2020. Олимпиада в Японии станет девятой в её карьере – 50-летняя спортсменка участвовала на всех Играх, начиная с 1988 года, передает championat.com.

На Олимпиаде в Сеуле-1988, ещё в составе сборной СССР, Салуквадзе завоевала золотую медаль в стрельбе из пистолета с расстояния 25 м и серебряную – в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году она стала обладательницей бронзовой медали в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Стоит ометить, что достижение Салуквадзе является рекордным – никто ранее в женском спорте не участвовал в более чем восьми Олимпийских играх.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ