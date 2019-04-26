Грузинская спортсменка установила рекорд женских Олимпийских игр

На Олимпиаде в Сеуле-1988, ещё в составе сборной СССР, Салуквадзе завоевала золотую медаль в стрельбе из пистолета с расстояния 25 м и серебряную – в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году она стала обладательницей бронзовой медали в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.