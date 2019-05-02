Таллинн попросил правительство сократить численность депутатов столичного горсобрания

Столичное горсобрание обратилось к новому правительству с ходатайством об изменении Закона о выборах в местные самоуправления, предусматривающим сокращение численности депутатского корпуса представительного органа Таллинна с 79 до 63 человек.
Столичные депутаты одобрили эту инициативу еще в конце января, но, как ранее говорил Rus.ERR таллиннский политик-центрист Михаил Кылварт, очевидно, что до парламентских выборов обсудить нынешнюю инициативу правительство и Рийгикогу не успеют.
«Но если после мартовских выборов Центристская партия будут участвовать в коалиционных переговорах по формированию нового правительства, данное предложение станет одним из тех, которые мы намерены вынести на обсуждение с потенциальными партнерами», - говорил Кылварт минувшей зимой.
В итоге ходатайство было направлено уже новому правительству, вступившему в должность в этот понедельник, 29 апреля. Ранее мэрия Таллинна также согласовала это предложение, а если правительство эту инициативу одобрит, то окончательное слово будет за Рийгикогу, которому и предстоит решить - следует ли менять закон или же нет.