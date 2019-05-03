Страсти по Куузику: финал или разминка?

В препарируемом случае речь на самом деле идет, если говорить просто, о том, кто в доме хозяин. И в этом столкновении амбиций судьба какого-то одного человека имеет настолько малое значение, что этой величиной можно (и даже следует!) пренебречь.

Применяя метод исторической реконструкции военных сражений, широко используемый любителями ворошить прошлое, попробуем отследить всю цепочку событий, приведшую к отставке министра, едва успевшего примериться к новому седалищу.

Выборы закончились, результаты EKRE, если честно, превзошли самые смелые их ожидания. Крупно отпраздновали победу. Не утверждаю безапелляционно, но не исключено, что при этом Марти Куузик попенял соратникам: мол, он принес в общую копилку… (смотри «слой первый»). На что ему было сказано: не журись, будет тебе вместо депутатства пост министра! Ты бы какой хотел? Внешней торговли и ИТ подходит? Вот и отлично!

На радостях будущий министр попался с остаточным алкоголем. Наверное, попросил тех же соратников заступиться… И, опять-таки наверное, получил примерно такой ответ/совет: не суетись! Теперь мы рулим в МВД, а значит, и в полиции, так что все будет ОК!

Ну, и так далее.

Головокружение от успехов

Все это, конечно, фантастическая версия. Но она многое объясняет. Лидер EKRE, испытывая, некоторую – вполне, впрочем, объяснимую – эйфорию, в этой ситуации, похоже, действительно решил, что теперь его партия и будет на деле рулить всем и вся. И что номинальный премьер-министр будет принимать такие решения, которые подскажет ему старший товарищ. Или группа товарищей. Отсюда – и совет Куузику не паниковать.

А ведь у несостоявшегося министра было доброе поползновение – отказаться от предлагаемой ему должности. Вот как описывает это Март Хельме: «Он (Куузик – В.И.) сказал, что утром 4 марта его задержали, но ничего серьезного не предприняли, и если это исключает его назначение кандидатом на пост министра, то он это примет. Мы обсудили и посчитали, что тема не настолько серьезна, чтобы списывать человека со счетов».

А ведь если бы Куузик в тот момент принял то самое, единственно верное решение, то не было бы и всей последующей вакханалии. Как любит говорить ведущий передачи «Поле чудес» Леонид Якубович, не следует сдерживать порывы, идущие от сердца!..

Тем не менее, процесс списания состоялся. И главным образом – по причине исключительной самонадеянности именно Марта Хельме. Потому что он, вполне верно рассчитав поддержку Юри Ратаса, который, похоже, находится полностью под влиянием главного консервативного народника, при этом не учел силы таких факторов, как парламентская оппозиция, чьи лидеры тоже не лаптем щи хлебают, а также такого трудноопределимого, но реально существующего понятия, как мнение гражданского общества.

Слов нет, председатель EKRE – человек исключительно искушенный в том, что касается политической интриги. И не будет преувеличением сказать, что не просто искушенный, а по-настоящему одаренный. Но и на старуху бывает проруха.

Судя по всему, однако, борьба за влияние на высшем государственном уровне этим эпизодом не ограничится. Кого в очередной раз поволокут на заклание во имя грядущей победы, думаю, мы скоро увидим.

…У этой истории есть и еще один, не лишенный пикантности, отголосок. Вроде бы, не шибко значимый, но по-своему символичный.

Действующий евродепутат от Партии реформ, претендующий сегодня на продление этого статуса, но уже от Центристской партии, Игорь Грязин, комментируя действия президента Эстонской Республики в сложившейся ситуации, поделился своим мнением о главе государства в таких выражениях: «Духовный уровень Керсти не выше, чем у русской доярки…».