Страсти по Куузику: финал или разминка?

Одно из самых сильных впечатлений во всей истории несостоявшегося ИТ-министра – это сравнение его с Иисусом Христом в той части, где взбесившаяся толпа кричит: «Распни Его!»…
Вообще-то коллега Елена Соколовская, по всей видимости, имела в виду не столько высокоморальный облик Марти Куузика, сколько вакханалию, разразившуюся вокруг его отставки.
И с ней, пожалуй, можно согласиться: слишком уж много в этой истории эмоций, еще больше – нестыковок в делах и поступках участников с общепринятыми в нормальном социуме правилами.
Пирог слоеный, несъедобный
Однако сама по себе ситуация, при всей её внешней однозначности (действительно, напали на невинного ягненка злые серые волки), таит в себе сразу несколько смысловых слоев, далеко не сразу поддающихся расшифровке.
Слой первый. Марти Куузик принес своей партии на выборах 657 голосов. Не фейерверк, конечно, но все-таки больше, чем, скажем, небезызвестный Руубен Каалеп (566) или Пауль Пуустусмаа (419). Тем не менее, двое последних в парламент прошли, а Куузику мандата не досталось. Все понятно: такова наша избирательная система, но все равно обидно!
Слой второй. Поездка подшофе после банкета по случаю партийного триумфа. Здесь все более-менее ясно, хотя кое-какие непонятки и имеются, но не смертельного уровня.
Слой третий. Всплытие предыдущей истории наружу. Как-то очень кстати она пришлась. А с другой стороны: в подобных ситуациях, когда речь идет о достаточно странных обстоятельствах какого-то одного события, на фоне выпадающих из привычного ряда «общих вводных» в виде формирования противоестественного союза разнонаправленных политических сил, всякое лыко ложится в строку…
Когда речь заходит о политической игре, а тем более, о большой политической игре, соображения морали и/или формальной юридической корректности отходят на семнадцатый план.
Слои четвертый, пятый и т.д. Здесь со счета легко сбиться, поскольку у хорошего кулинара слоеное тесто при нагревании расслаивается в прогрессии.
Гипотеза о домашнем насилии, ложась на удобренную остаточным алкоголем почву в сопровождении определенных высказываний и действий лидеров EKRE и высших должностных лиц государства, приобретает поистине демонические черты и циклопические размеры. Хотя бывают, конечно, случаи, когда лучше переесть, чем недоспать…
Война амбиций: реконструируем помаленьку
Ведущаяся сегодня дискуссия, порожденная феноменом Марти Куузика, о юридической корректности, презумпции невиновности и прочих, первичных и вторичных, признаках истинной демократии, сама по себе, безусловно, интересна, содержательна и крайне познавательна для абсолютного большинства зрителей/слушателей/свидетелей/участников. Просто к реальности она не имеет ни малейшего отношения. Ну, или – если подобное утверждение кого-то шокирует – какое-то отношение все-таки имеется, но как у слоёв (любой субстанции, не обязательно теста), которые практически нигде между собой не соприкасаются.
Рискую показаться циничным, но когда речь заходит о политической игре, а тем более, о большой политической игре, соображения морали и/или формальной юридической корректности отходят на семнадцатый план. Слово «большая» в данном случае характеризует не столько физические объемы, сколько масштабы замыслов, когда на кону – высший уровень власти. И в этом случае нет разницы между великой империей или волостным правлением.
В препарируемом случае речь на самом деле идет, если говорить просто, о том, кто в доме хозяин. И в этом столкновении амбиций судьба какого-то одного человека имеет настолько малое значение, что этой величиной можно (и даже следует!) пренебречь.
Применяя метод исторической реконструкции военных сражений, широко используемый любителями ворошить прошлое, попробуем отследить всю цепочку событий, приведшую к отставке министра, едва успевшего примериться к новому седалищу.
Выборы закончились, результаты EKRE, если честно, превзошли самые смелые их ожидания. Крупно отпраздновали победу. Не утверждаю безапелляционно, но не исключено, что при этом Марти Куузик попенял соратникам: мол, он принес в общую копилку… (смотри «слой первый»). На что ему было сказано: не журись, будет тебе вместо депутатства пост министра! Ты бы какой хотел? Внешней торговли и ИТ подходит? Вот и отлично!
На радостях будущий министр попался с остаточным алкоголем. Наверное, попросил тех же соратников заступиться… И, опять-таки наверное, получил примерно такой ответ/совет: не суетись! Теперь мы рулим в МВД, а значит, и в полиции, так что все будет ОК!
Ну, и так далее.
Головокружение от успехов
Все это, конечно, фантастическая версия. Но она многое объясняет. Лидер EKRE, испытывая, некоторую – вполне, впрочем, объяснимую – эйфорию, в этой ситуации, похоже, действительно решил, что теперь его партия и будет на деле рулить всем и вся. И что номинальный премьер-министр будет принимать такие решения, которые подскажет ему старший товарищ. Или группа товарищей. Отсюда – и совет Куузику не паниковать.
А ведь у несостоявшегося министра было доброе поползновение – отказаться от предлагаемой ему должности. Вот как описывает это Март Хельме: «Он (Куузик – В.И.) сказал, что утром 4 марта его задержали, но ничего серьезного не предприняли, и если это исключает его назначение кандидатом на пост министра, то он это примет. Мы обсудили и посчитали, что тема не настолько серьезна, чтобы списывать человека со счетов».
А ведь если бы Куузик в тот момент принял то самое, единственно верное решение, то не было бы и всей последующей вакханалии. Как любит говорить ведущий передачи «Поле чудес» Леонид Якубович, не следует сдерживать порывы, идущие от сердца!..
Тем не менее, процесс списания состоялся. И главным образом – по причине исключительной самонадеянности именно Марта Хельме. Потому что он, вполне верно рассчитав поддержку Юри Ратаса, который, похоже, находится полностью под влиянием главного консервативного народника, при этом не учел силы таких факторов, как парламентская оппозиция, чьи лидеры тоже не лаптем щи хлебают, а также такого трудноопределимого, но реально существующего понятия, как мнение гражданского общества.
Слов нет, председатель EKRE – человек исключительно искушенный в том, что касается политической интриги. И не будет преувеличением сказать, что не просто искушенный, а по-настоящему одаренный. Но и на старуху бывает проруха.
Судя по всему, однако, борьба за влияние на высшем государственном уровне этим эпизодом не ограничится. Кого в очередной раз поволокут на заклание во имя грядущей победы, думаю, мы скоро увидим.
…У этой истории есть и еще один, не лишенный пикантности, отголосок. Вроде бы, не шибко значимый, но по-своему символичный.
Действующий евродепутат от Партии реформ, претендующий сегодня на продление этого статуса, но уже от Центристской партии, Игорь Грязин, комментируя действия президента Эстонской Республики в сложившейся ситуации, поделился своим мнением о главе государства в таких выражениях: «Духовный уровень Керсти не выше, чем у русской доярки…».
Конечно, каждый волен относиться к политикам любого ранга и оценивать те или иные их поступки так, как ему угодно. Но причем здесь национальность и профессия неких «третьих лиц»? Видимо, господину Грязину не терпится перенять эстафету уничижительной риторики, которую до сих пор практически монополизировали правые радикалы. Тогда понятно, почему он срочно поменял свою партийную ориентацию: нынче центристы ближе к EKRE, чем к своей былой левизне. А вступить сразу в EKRE бессмысленно: там своих желающих попасть в Европарламент достаточно, вряд ли это престижное – и очень доходное! – место доверят перебежчику…