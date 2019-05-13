Центристы рухнули, реформисты лидируют, рейтинг EKRE растет несмотря на скандалы

Самый резкий спад с начала года демонстрирует правящая Центристская партия: рейтинг партии премьер-министра упал с начала этого года с почти 25 процентных пунктов до 15,3%. Падает рейтинг и у их партнера по коалиции - партии "Отечество", поддержка которой составляет на данный момент 6,1%.

В то же время поддержка EKRE продолжает расти несмотря на ряд связанных с этой партией скандалов и отставку Марти Куузика, продержавшегося в министерском кресле один день. Рейтинг Консервативной народной партии составил в начале мая 16,9%, таким образом она стала второй по популярности партией Эстонии, опередив центристов.