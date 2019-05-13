Десятилетний эстонский спортсмен стал чемпионом мира по аквабайку

В классе SKI Junior GP3.2 победу одержал Андер-Хуберт Лаури, который на прошлой неделе стал вторым на этапе чемпионата Европы. С самых первых заездов Лаури показа, что способен бороться за мировой титул, и в заездах равных ему не оказалось. "Конечно, были и ошибки, да и флай-старт для меня дело новое, но я старался проехать так, как я умею и показать все, на что способен" - сказал Лаури. Всего на счету спортсмена три победы в трех заездах, а набранное количество очков позволило Лаури завоевать титул чемпиона мира.