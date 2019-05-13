Десятилетний эстонский спортсмен стал чемпионом мира по аквабайку

В португальском Портимау завершился первый этап чемпионата мира по аквабайку среди юниоров, который одновременно являлся и чемпионатом мира, передает Postimees.
В классе SKI Junior GP3.2 победу одержал Андер-Хуберт Лаури, который на прошлой неделе стал вторым на этапе чемпионата Европы. С самых первых заездов Лаури показа, что способен бороться за мировой титул, и в заездах равных ему не оказалось. "Конечно, были и ошибки, да и флай-старт для меня дело новое, но я старался проехать так, как я умею и показать все, на что способен" - сказал Лаури. Всего на счету спортсмена три победы в трех заездах, а набранное количество очков позволило Лаури завоевать титул чемпиона мира.
В классе SKI Junior GP3.3 не удалось защитить титул Маттиасу Рейнаасу, который из-за отказа основного байка был вынужден соревноваться на резервном. В первом заезде Рейнаас финишировал четвертым, но затем сумел поправить свое положение, завоевав итоговое третье место.