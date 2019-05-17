Сенсационнo выигравшая бронзовую медаль в велокроссе голландка оказалась обманщицей

Бетсема неожиданно для всех взлетела на вершину европейского велокросса, заваеовав на первом в карьере чемпионате Европы медаль. Сама голландка признавалась, что такой результат стал для нее сюрпризом. Для того, чтобы принять участие в соревнованиях по технически очень сложному виду спорта Бетсема не только должна была тренироваться, но и сбросить восемь килограммов: "Я целенаправленно боролась с весом. Пpавильные тренировки помогли мне в этом. Как помог мне и мой муж, специалист по фитнессу" - заявляла голландка.