Это фиаско: предполагаемый автоугонщик обратился за помощью в полицию

В ночь на 19 мая молодой человек позвонил в Центр тревоги и сообщил, что не может самостоятельно выбраться из леса в деревне Тыллисте волости Валга.

Когда патрульные поехали в лес на поиски, он вновь позвонил в Центр тревоги и сказал, что нашел выход из леса и идет по какой-то гравийной дороге. Поскольку мужчина по-прежнему не знал, где его дом и в каком направлении он должен двигаться, полицейские отправились ему навстречу.