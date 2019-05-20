Это фиаско: предполагаемый автоугонщик обратился за помощью в полицию

В ночь на воскресенье в Центр тревоги с просьбой о помощи обратился молодой человек. У правоохранительных органов есть основания подозревать его в угоне автомобиля, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В ночь на 19 мая молодой человек позвонил в Центр тревоги и сообщил, что не может самостоятельно выбраться из леса в деревне Тыллисте волости Валга.
Когда патрульные поехали в лес на поиски, он вновь позвонил в Центр тревоги и сказал, что нашел выход из леса и идет по какой-то гравийной дороге. Поскольку мужчина по-прежнему не знал, где его дом и в каком направлении он должен двигаться, полицейские отправились ему навстречу.
На лесной дороге они нашли пьяного 18-летнего парня, а также угнанный в ту же ночь в Лаатре автомобиль Peugeot. Полицейские задержали молодого человека по подозрению в преступлении и поместили в арестную камеру на вытрезвление. Аварийный автомобиль отбуксировали на парковку, начато уголовное производство.