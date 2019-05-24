Обвиняемый в убийстве спасателя и нанесении травм другому человеку отдан под суд

«События 8 декабря прошлого года потрясли жителей спокойного Сааремаа. И полиция, и прокуратура поставили перед собой цель как можно быстрее выяснить все обстоятельства случившегося, не идя на уступки по части качества собранных доказательств, - сказал прокурор Райнер Амур. – В ходе следствия мы проверили несколько разных версий того, что произошло 8 декабря ночью. Собранные доказательства показывают, что около двух часов ночи 33-летний Яан, находясь под воздействием наркотиков и алкоголя, напал сначала с бутылкой, а после с руками и ногами, и в итоге с ножом на человека, который стоял на улице, чем причинил ему опасные для жизни повреждения. Через 20 минут тот же человек, разбив витрину Royal Gentelmen’s Club, вступил в словесную перепалку с хозяйкой клуба. Когда муж хозяйки попытался уладить конфликт, обвиняемый напал на него сначала с кулаками, а после с ножом. Потерпевший умер на месте происшествия».