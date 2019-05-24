Обвиняемый в убийстве спасателя и нанесении травм другому человеку отдан под суд

Ляэнеская окружная прокуратура направила сегодня в суд дело, согласно которому 33-летнего Яана обвиняют в убийстве одного человека и нанесении тяжких телесных повреждений другому. Преступление было совершено 8 декабря прошлого года в Курессааре. Кроме того, Яан обвиняется в незаконном обороте наркотических веществ и боеприпасов, сообщила пресс-служба прокуратуры.
«События 8 декабря прошлого года потрясли жителей спокойного Сааремаа. И полиция, и прокуратура поставили перед собой цель как можно быстрее выяснить все обстоятельства случившегося, не идя на уступки по части качества собранных доказательств, - сказал прокурор Райнер Амур. – В ходе следствия мы проверили несколько разных версий того, что произошло 8 декабря ночью. Собранные доказательства показывают, что около двух часов ночи 33-летний Яан, находясь под воздействием наркотиков и алкоголя, напал сначала с бутылкой, а после с руками и ногами, и в итоге с ножом на человека, который стоял на улице, чем причинил ему опасные для жизни повреждения. Через 20 минут тот же человек, разбив витрину Royal Gentelmen’s Club, вступил в словесную перепалку с хозяйкой клуба. Когда муж хозяйки попытался уладить конфликт, обвиняемый напал на него сначала с кулаками, а после с ножом. Потерпевший умер на месте происшествия».
33-летнего Яана задержали 8 декабря рано утром. Сначала вместе с ним был задержан и находившийся с Яаном 31-летний мужчина, но в ходе следствия стало ясно, что он в нападениях не участвовал и 20 декабря его освободили.
Прокуратура обвиняет Яана и в незаконном обороте наркотиков и боеприпасов в больших количествах. «23 сентября прошлого года полицейский патруль проверил припаркованную в Таллинне машину, на водительском сидении которого находился человек с признаками наркотического опьянения. Этим человеком был нынешний обвиняемый, а в его автомобиле нашли GHB и метамфетамин в таком количестве, которого хватило бы для одурманивания почти 40 человек. Кроме этого в машине были найдены более 200 патронов для огнестрельного оружия», - объяснил Амур.
Дело будет рассматриваться в суде в порядке общего производства.
Убитым был ведущий инспектор бюро пожарного надзора Ляэнеского спасательного центра Сулев Каллавус.