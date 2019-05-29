Ср, 29.05.2019
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Корфу за 129 евро!

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Корфу.

ФОТО: Markus Mainka / PantherMedia / Markus Mainka

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, reisiguru.ee, lennuleidja.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 40 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мадейру начиная со 187 евро

Туда-обратно из Таллинна в Баку начиная со 188 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Манилу начиная с 407 евро

Туда-обратно из Таллинна в Гонконг начиная с 433 евро

Туда-обратно из Таллинна на Менорку начиная со 181 евро

Туда-обратно из Таллинна в Анталью начиная с 208 евро

Туда-обратно из Риги в Сардинию начиная со 160 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 44 евро

Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная с 49 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 52 евро

Туда-обратно из Таллинна в Копенгаген начиная со 102 евро

Туда-обратно из Таллинна на Корфу начиная со 129 евро (прямой перелет, последние четыре места)

Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная со 134 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 478 евро

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