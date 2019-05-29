Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Корфу за 129 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, reisiguru.ee, lennuleidja.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 40 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мадейру начиная со 187 евро
Туда-обратно из Таллинна в Баку начиная со 188 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Манилу начиная с 407 евро
Туда-обратно из Таллинна в Гонконг начиная с 433 евро
Туда-обратно из Таллинна на Менорку начиная со 181 евро
Туда-обратно из Таллинна в Анталью начиная с 208 евро
Туда-обратно из Риги в Сардинию начиная со 160 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 44 евро
Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная с 49 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 52 евро
Туда-обратно из Таллинна в Копенгаген начиная со 102 евро
Туда-обратно из Таллинна на Корфу начиная со 129 евро (прямой перелет, последние четыре места)
Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная со 134 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 478 евро