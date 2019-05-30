Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Кипр за 50 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, lennuleidja.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 50 евро
Туда-обратно из Таллинна в Салоники начиная со 155 евро
Туда-обратно из Таллинна в Одессу начиная со 168 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сеул начиная с 469 евро
Туда-обратно из Таллинна на Бали начиная с 501 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Амстердам начиная с 78 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Черногорию начиная со 117 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Тенерифе начиная со 192 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 45 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 45 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 81 евро
Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 127 евро
Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная со 134 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная со 142 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария начиная с 236 евро