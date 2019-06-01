Сб, 1.06.2019
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  • Сравнение цен: самый дорогой бензин продается в Таллинне

Сравнение цен: самый дорогой бензин продается в Таллинне

Топливо. Иллюстративное фото.

ФОТО: Autoklub-mt.ru

На прошедшей рабочей неделе цены на бензин в Таллинне и Вильнюсе не изменились, а в Риге снизились, свидетельствуют данные агентства BNS.

На этой неделе самые дорогие бензин и дизельное топливо по-прежнему продавались в Таллинне, самые дешевые - в Вильнюсе. 

В Таллинне на АЗС Circle K цены бензина 95-й марки и дизтоплива не изменились и составили соответственно 1,389 евро и 1,34916 евро за литр.

В Риге бензин 95-й марки подешевел на 0,7% - до 1,334 евро за литр, дизтопливо - на 0,8%, до 1,264 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки не изменилась - он по-прежнему стоил 1,204 евро за литр, а дизельное топливо на этой неделе подорожало на 0,9% - до 1,124 евро за литр.

Цена автогаза на этой неделе была стабильной во всех столицах балтийских стран. В пятницу литр автогаза в Риге стоил 0,575 евро, в Таллинне - 0,629 евро, в Вильнюсе - 0,519 евро за литр.

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