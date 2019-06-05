Фото: квартира с отдельным входом идеально подходит для сдачи внаем

ФОТО: KV.EE

Деревянный дом на Нарвском шоссе конца XIX века находится почти напротив Таллиннского университета. По реституции он был возвращен наследнику прежнего собственника, старел, разрушался, затем был выставлен на продажу, продавался долго, а когда обрел нового хозяина, ожил, помолодел и преобразился. Дом только что капитально отремонтирован, на фотографии видно, что ремонтные работы закончены. Квартиры в нем совсем не похожи на те, которые были там долгие годы. Сделан капитальнейший ремонт, все системы - вода, канализация, электричество - новые!

ФОТО: KV.EE

Вот, например, двухкомнатная квартира общей площадью 67,6 м² с отдельным входом, что само по себе представляет значительную ценность.

ФОТО: KV.EE

Квартира на двух уровнях : на первом этаже две комнаты - 19,4 м2 и 11,3 м2 и прихожая. В цокольном этаже разместилась столовая с открытой кухней площадью 18,8 м2 и ванная комната с туалетом.

ФОТО: KV.EE

Квартиру автономно отапливает ионный электрический котел, это безопасное оборудование требует минимальных затрат. На первом этаже установлены радиаторы, в подвальном этаже - водяное отопление пола. Температуру можно регулировать по желанию.