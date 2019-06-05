Фото: квартира с отдельным входом идеально подходит для сдачи внаем

В центре Таллинна продается полностью реновированная двухэтажная квартира с отдельным входом, которую можно купить как для себя, так и для сдачи внаем. Краткосрочная аренда с помощью популярных порталов Airbnb Booking - отличный бизнес!
Деревянный дом на Нарвском шоссе конца XIX века находится почти напротив Таллиннского университета. По реституции он был возвращен наследнику прежнего собственника, старел, разрушался, затем был выставлен на продажу, продавался долго, а когда обрел нового хозяина, ожил, помолодел и преобразился. Дом только что капитально отремонтирован, на фотографии видно, что ремонтные работы закончены. Квартиры в нем совсем не похожи на те, которые были там долгие годы. Сделан капитальнейший ремонт, все системы - вода, канализация, электричество - новые!
Вот, например, двухкомнатная квартира общей площадью 67,6 м² с отдельным входом, что само по себе представляет значительную ценность.
Квартира на двух уровнях : на первом этаже две комнаты - 19,4 м2 и 11,3 м2 и прихожая. В цокольном этаже разместилась столовая с открытой кухней площадью 18,8 м2 и ванная комната с туалетом.
Квартиру автономно отапливает ионный электрический котел, это безопасное оборудование требует минимальных затрат. На первом этаже установлены радиаторы, в подвальном этаже - водяное отопление пола. Температуру можно регулировать по желанию.
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