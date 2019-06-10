Балтийские страны считают важным сотрудничество в борьбе с отмыванием денег

По словам вице-канцлера Министерства финансов Мяртена Росса, подобные рабочие встречи между министерствами трех стран крайне необходимы. «Темы, связанные с развитием финансовых рынков и прежде всего с борьбой с отмыванием денег, являются похожими для министерств финансов трех стран Балтии. Тема борьбы с отмыванием денег никогда не касается только одного государства, трансграничное сотрудничество и регулярный обмен информацией с соседями крайне необходимы. Крайне важно также унифицировать представления о том, как разумно управлять риски в быстро развивающихся на глобальном уровне сферах вроде fintech и виртуальной валюты», - пояснил Росс.

«Мы совершенно серьезно относимся к борьбе с отмыванием денег и продолжаем прилагать усилия, чтобы наша финансовая среда оставалась честной и прозрачной, - сказал Росс. - В Эстонии не место отмыванию денег».

Сотрудничество по унификации регуляций важно и для развития местных капитальных рынков. Каждая из Балтийских стран по отдельности часто оказывается недостаточно велика, чтобы пробудить интерес в инвесторах, инвесторы предпочитают рассматривать регион как одно целое. Максимально похожее регулирование капитальных рынков во всех Балтийских странах и смягчение ограничений для инвестиций позволили бы привлечь в регион больше инвесторов и тем самым поощрить развитие экономики всех трех стран.

Сейчас министерства финансов трех стран сотрудничают также в области создания единой регуляции залоговых писем. Это облегчило бы для действующих в регионе банков выдачу залоговых писем во всех трех странах одновременно и тем самым повысило бы интерес к залоговым письмам.

Борьба с отмыванием денег — один из приоритетов вступившего в должность этой весной правительства Эстонии. Это отражено в коалиционном договоре, программе деятельности правительства и одобренной на прошлой неделе государственной бюджетной стратегии. Для большей эффективности борьбы с отмыванием денег правительство планирует в течение последующих четырех лет выделить на улучшение возможностей в области расследования около 6,4 млн евро, а на улучшение возможностей в области досудебного уголовного делопроизводства 1,3 млн евро.