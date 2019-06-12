Ср, 12.06.2019
Если вы не сумели убедить многих жителей Ида-Вирумаа в том, что их дом – Эстонская Республика, а не Россия, то не отнимайте у них хотя бы рабочие места в Эстонии. Иван Макаров

Фото: на пустыре в районе Маяка построят очередной новый дом

ФОТО: KV.EE

Дом будет готов в 2020 году, но уже сейчас можно увидеть, какие в нем  будут квартиры. Порталу Kodustiil не верится, что такое замечательное жилье появится в районе советской застройки.

Дом, о котором идет речь, будет построен над Кадриоргом, на границе с Кесклинном, по адресу Ласнамяэ, 16. 

ФОТО: KV.EE

Прямо напротив дома начинается мостик Рыси - Ilvese sild, перейдя по которому, окажешься в парке Кадриорг. А там рукой подать до всех достопримечательностей - от музеев до ресторанов. 

С другой стороны - новомодный торговый центр T1 с его развлечениями и местами общественного питания. Трамвайная линия соединяет аэропорт с центром города. 

ФОТО: KV.EE

В шестиэтажном доме, который будет готов в 2020 году, построят удобные и функциональные квартиры - от двух- до четырехкомнатных.

Вот, например, четырехкомнатная квартира с жилой площадью 98,5 квадратных метра да еще и с террасой на 67 м2. В квартире гостиная с открытой кухней, три спальни, ванная и туалет. В процессе строительства можно изменить планировку квартиры и выбрать пакет отделочных материалов. 

ФОТО: KV.EE

Подробности про новый дом находятся на  портале недвижимости KV.EE. 

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