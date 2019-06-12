Наказание бывшей сотруднице полиции, совершившей аварию в нетрезвом состоянии, оставлено без изменений

Поскольку Госсуд не принял к рассмотрению жалобу защитника теперь уже бывшей сотрудницы полиции Кейти Лийвакиви, совершившей аварию в состоянии уголовно наказуемого опьянения, вступил в силу приговор Таллиннского окружного суда.
Поскольку Госсуд не удовлетворил жалобу присяжного адвоката Индрека Сирка, для Лийвак вступило в силу назначенное ей ранее наказание: шесть месяцев лишения свободы условно с годичным испытательным сроком и лишение прав на полгода.
Вечером 29 декабря 2017 года Лийвакиви на своем автомобиле въехала в волости Хяэдемеэсте в канаву. Вместе с Лийвакиви в машине находилась ее подруга из числа коллег, которая после случившегося также потеряла работу.
Лийвакиви утверждала, что приняла алкоголь после того, как уже оказалась в канаве, но суд посчитал эти слова не заслуживающими доверия. Однако на месте происшествия Лийвакиви на алкоголь не проверяли, поскольку она отказалась дуть в алкометр.