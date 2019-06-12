Наказание бывшей сотруднице полиции, совершившей аварию в нетрезвом состоянии, оставлено без изменений

Поскольку Госсуд не удовлетворил жалобу присяжного адвоката Индрека Сирка, для Лийвак вступило в силу назначенное ей ранее наказание: шесть месяцев лишения свободы условно с годичным испытательным сроком и лишение прав на полгода.

Вечером 29 декабря 2017 года Лийвакиви на своем автомобиле въехала в волости Хяэдемеэсте в канаву. Вместе с Лийвакиви в машине находилась ее подруга из числа коллег, которая после случившегося также потеряла работу.