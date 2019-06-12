Прокуратура не против: молодой человек, застреливший учительницу, выйдет на свободу

Вируская окружная прокуратура не будет обжаловать решение суда освободить молодого человека, который в октябре 2014 года в Вильянди в Паалалиннаской гимназии во время урока застрелил учительницу немецкого языка. Он выйдет из тюрьмы через несколько дней, сообщает Postimees.
«Прокуратура проанализировало доводы суда и посчитала, что если в суде так решили, это решение суда», - сказала Postimees пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.
Вируский уездный суд 30 мая решил досрочно освободить 19-летнего Вахура Руута. Решение можно обжаловать в течение 15 дней, то есть до этой пятницы.
Суд отметил в своем решении, что на заседании в начале мая в Раквере ни тюрьма, ни прокуратура не предоставили ни одного веского аргумента против досрочного освобождения Руута.
Испытательный срок Руута будет действовать до 27 октября 2023 года и если в течение этого периода он совершит новое преступление, вновь отправиться за решетку.
Руут с октября 2014 года отбывает девятилетний срок заключения за убийство и незаконное обращение с оружием. Несовершеннолетнего преступника нельзя приговорить к тюремному заключению, превышающему десять лет.
Суд уточнил, что назначенное Рууту наказание не уменьшено и он не освобожден от наказания, но изменился способ отбытия наказания. Руут окончательно будет освобожден от наказания по истечению испытательного срока, то есть в том случае, если за это время он умышленно не совершит новое преступление и будет выполнять все условия контроля за поведением и назначенные ему обязательства.
27 октября 2014 года тогда еще 15-летний Вахур Руут застрелил в Паалалиннаской гимназии во время урока учительницу немецкого языка. От полученных ранений она умерла в больнице. Руут использовал револьвер отца, который он тайно взял из дома. Никто другой не пострадал. Он не оказывал сопротивление полицейским.