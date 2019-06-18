Facebook предствил собственную криптовалюту

Соцсеть Facebook официально анонсировала появление криптовалюты Libra, а также объявила о скором запуске криптокошелька Calibra, предназначенного для хранения Libra и совершения платежей. Подробности о проекте, запуск которого запланирован на 2020 год, приводятся в блоге компании, передает Newsru.com.
В сообщении говорится, что кошелек Calibra будет доступен в Facebook Messenger и WhatsApp, а также в виде отдельного приложения. С помощью кошелька и новой криптовалюты создатели проекта рассчитывают упростить доступ пользователей к платежным сервисам. В Facebook утверждают, что совершать переводы в новой криптовалюте будет так же легко, как обмениваться сообщениями в мессенджерах. В первую очередь его возможности должны оценить жители развивающихся стран, в которых значительная доля населения не имеет банковских счетов.
Также сервис позволит оплачивать счета или поездки в общественном транспорте. При этом средства пользователей будут надежно защищены от кражи при помощи систем, которыми пользуются банки. В частности, речь идет об отслеживании подозрительной активности, а в случае кражи Libra пользователям обещают компенсацию.
Криптовалюту Libra можно будет приобретать после идентификации через приложение Calibra для iOS и Android, к которому желающие смогут получить ранний доступ для тестирования. Для организаций, принимающих платежи в криптовалюте Libra, предусмотрена небольшая комиссия, а пользователи смогут переводить друг другу деньги без потерь. Покупать криптовалюту можно будет с банковского счета или через специальные терминалы за наличные.
В Facebook также сообщили, что соцсеть не будет использовать данные владельцев кошельков Calibra для улучшения своих сервисов и не станет делиться ими с третьими лицами, если речь не идет о нарушении закона.
Как отмечает The Verge, Facebook не будет единолично управлять проектом Libra. Соцсеть создала некоммерческую ассоциацию Libra Association, к которой уже присоединились 27 компаний, включая платежные системы Visa, Mastercard и PayPal, сервисы Spotify, Uber и Lyft, а также оператора связи Vodafone. Также участники ассоциации сформируют фонд Libra Reserve, вложив в него активы, которые должны обеспечить криптовалюту Libra и ее стабильность.
Напомним, слухи о планах Facebook создать собственную криптовалюту появились около года назад, а в декабре 2018 года сообщалось, что Facebook разрабатываеткриптовалюту, относящуюся к так называемым стейблкоинам – цифровым валютам, привязанным к реальным во избежание скачков курса, от которых страдают обладатели популярных криптовалют. Тогда уточнялось, что компания привяжет свою криптовалюту к доллару США. В начале июня стало известно, что будущая криптовалюта Facebook будет называться Libra.