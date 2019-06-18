Facebook предствил собственную криптовалюту

В сообщении говорится, что кошелек Calibra будет доступен в Facebook Messenger и WhatsApp, а также в виде отдельного приложения. С помощью кошелька и новой криптовалюты создатели проекта рассчитывают упростить доступ пользователей к платежным сервисам. В Facebook утверждают, что совершать переводы в новой криптовалюте будет так же легко, как обмениваться сообщениями в мессенджерах. В первую очередь его возможности должны оценить жители развивающихся стран, в которых значительная доля населения не имеет банковских счетов.

Также сервис позволит оплачивать счета или поездки в общественном транспорте. При этом средства пользователей будут надежно защищены от кражи при помощи систем, которыми пользуются банки. В частности, речь идет об отслеживании подозрительной активности, а в случае кражи Libra пользователям обещают компенсацию.

Криптовалюту Libra можно будет приобретать после идентификации через приложение Calibra для iOS и Android, к которому желающие смогут получить ранний доступ для тестирования. Для организаций, принимающих платежи в криптовалюте Libra, предусмотрена небольшая комиссия, а пользователи смогут переводить друг другу деньги без потерь. Покупать криптовалюту можно будет с банковского счета или через специальные терминалы за наличные.

В Facebook также сообщили, что соцсеть не будет использовать данные владельцев кошельков Calibra для улучшения своих сервисов и не станет делиться ими с третьими лицами, если речь не идет о нарушении закона.

Как отмечает The Verge , Facebook не будет единолично управлять проектом Libra. Соцсеть создала некоммерческую ассоциацию Libra Association, к которой уже присоединились 27 компаний, включая платежные системы Visa, Mastercard и PayPal, сервисы Spotify, Uber и Lyft, а также оператора связи Vodafone. Также участники ассоциации сформируют фонд Libra Reserve, вложив в него активы, которые должны обеспечить криптовалюту Libra и ее стабильность.