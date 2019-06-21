Полиция установила личность предполагаемого стрелка

Полицейские работали с раннего утра, чтобы установить личность стрелявшего мужчины и задержать его. Предполагаемый подозреваемый – мужчина 30 лет, говорит по-эстонски, у него темные волосы, рост около 175 см, худощавого телосложения, на нем была рубашка в черно-белую полоску. Как известно полиции, мужчина вооружен.
"По имеющейся на данный момент информации, стрелявший подошел к водителям такси пешком и совершил несколько выстрелов, сначала в сторону одного, затем в сторону другого водителя такси. Согласно собранным данным, после этого мужчина направился в сторону Балтийского вокзала. Мотив и другие обстоятельства выяснит уголовное производство, но, по собранной на данный момент информации, конфликт стрельбе не предшествовал, сообщил руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани.
По его словам, на месте происшествия и в данном районе работа продолжается и полицейские прикладывают все усилия для задержания стрелявшего. "Мы проверили место жительства подозреваемого и другие связанные с ним адреса, но его местонахождение еще не удалось установить", - уточни он.
Полиция проси всех, кто увидит мужчину, изображенного на фото, срочно позвонить в криминальное бюро Пыхьяской префектуры на номер 58872417 или 112.
Людей просят не приближаться к этому мужчине и не вступать с ним в контакт.