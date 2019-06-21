Полиция установила личность предполагаемого стрелка

Полиция подозревает Райво в нападении на таксистов. ФОТО: PPA

"По имеющейся на данный момент информации, стрелявший подошел к водителям такси пешком и совершил несколько выстрелов, сначала в сторону одного, затем в сторону другого водителя такси. Согласно собранным данным, после этого мужчина направился в сторону Балтийского вокзала. Мотив и другие обстоятельства выяснит уголовное производство, но, по собранной на данный момент информации, конфликт стрельбе не предшествовал, сообщил руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани.

По его словам, на месте происшествия и в данном районе работа продолжается и полицейские прикладывают все усилия для задержания стрелявшего. "Мы проверили место жительства подозреваемого и другие связанные с ним адреса, но его местонахождение еще не удалось установить", - уточни он.

Полиция проси всех, кто увидит мужчину, изображенного на фото, срочно позвонить в криминальное бюро Пыхьяской префектуры на номер 58872417 или 112.