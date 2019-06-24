В Иванову ночь не обошлось без насилия: трое напуганных детей позвонили в полицию

Около 22 часов 23 июня полицейский патруль получил вызов в волость Ряпина в деревню Рууса мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал применять насилие в отношении членов семьи, передает Lõuna-Eesti Postimees. «Был случай в близких отношениях, когда отец семейства употребил слишком много алкоголя, не смог больше общаться с членами семьи и начал распускать руки», - сказал глава смены Пыльваской патрульной группы Арво Турба.

Сегодня в 1.40 ночи в полицию поступил вызов на праздник в деревню Карилатси, где начали драться двое мужчин. «Полиции пришлось вмешаться и одного человека доставить в арестный дом», - сказал Турба.