В США нашли способ обойти запрет Трампа на торговлю с Huawei

Крупные производители процессоров, в том числе Intel и Micron, поставляют Huawei продукцию, сборка которой происходит за пределами США. Такие изделия не считаются произведенными в Соединенных Штатах, пишет lenta.ru.

Поставка комплектующих в обход запрета началась около трех недель назад. По словам источников издания, компании из США продают Huawei товары на миллионы долларов.

Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям сотрудничество с Huawei, в середине мая. Организацию заподозрили в связях с китайскими спецслужбами, которым якобы передавались данные о пользователях.