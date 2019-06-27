Чт, 27.06.2019
Я не вымогал у Тедера взяток и не брал их, что бы он ни говорил. Эдгар Сависаар

Пассажирский самолет экстренно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе

Air India. Фото иллюстративное.

ФОТО: REGIS DUVIGNAU / REUTERS

Пассажирский самолет авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщения об угрозе взрыва, передает BBC News. 

Лайнер следовал рейсом AI191 из Мумбаи, Индия, в Ньюарк, США.

В Twitter-аккаунте авиакомпания Air India сначала опубликовала сообщение, что самолет совершил вынужденную посадку из-за сообщения о бомбе, но вскоре удалила пост.

В Министерстве обороны Великобритании подтвердили, что истребители «Тайфун» сопровождали самолет во время снижения, и к месту посадки были направлены экстренные службы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ