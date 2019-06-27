Пассажирский самолет экстренно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе

Пассажирский самолет авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщения об угрозе взрыва, передает BBC News.
Лайнер следовал рейсом AI191 из Мумбаи, Индия, в Ньюарк, США.
В Twitter-аккаунте авиакомпания Air India сначала опубликовала сообщение, что самолет совершил вынужденную посадку из-за сообщения о бомбе, но вскоре удалила пост.
В Министерстве обороны Великобритании подтвердили, что истребители «Тайфун» сопровождали самолет во время снижения, и к месту посадки были направлены экстренные службы.