IAAF скрыла допинг британских топ-легкоатлетов

В документах говорится о письме, автором которого был бывший казначей IAAF и глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев. В электронном письме юристу экс-главы IAAF Ламине Диака Хабибу Сиссе, датированном июлем 2014-го, Балахничев рассказал о списке спортсменов, в чьих паспортах крови обнаружены явные признаки допинговых нарушений.

По словам Балахничева, список ему показали представители IAAF.

«Мы были поражены, обнаружив в этом списке несколько элитных спортсменов из Великобритании, включая олимпийского медалиста и спортивную икону этой страны.