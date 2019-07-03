Михаил Кылварт: имеющийся проект главной улицы Таллинна нереален

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал в онлайн-передаче ERR "Otse uudistemajast", что в ходе анализа проекта главной улицы, победившего на конкурсе, выяснилось, что пропускная способность снизится на 75%. Это означает, что во время строительства в пробках будут стоять автомобили и общественный транспорт.