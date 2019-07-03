Михаил Кылварт: имеющийся проект главной улицы Таллинна нереален

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал в онлайн-передаче ERR "Otse uudistemajast", что в ходе анализа проекта главной улицы, победившего на конкурсе, выяснилось, что пропускная способность снизится на 75%. Это означает, что во время строительства в пробках будут стоять автомобили и общественный транспорт.
По словам Кылварта, от концепции строительства "главной улицы" пока не отказались, но сперва надо заняться менее масштабными проектами, например, продлением улицы Рявала и созданием подземного туннеля на участке бульвара Эстония, передает rus.err.ee.
"Первые исследования показали, что было бы правильнее начать с этих проектов, и тогда мы будем готовы двигаться дальше с большим проектом. Однако прежде следует составить новое решение, так как имеющееся нереально", – прокомментировал Михаил Кылварт проект главной улицы Таллинна.