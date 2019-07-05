Скончалась религиевед и переводчик Марью Лепайыэ

Переводчик, религиевед, филолог, преподаватель патристики и классических языков Тартуского университета Марью Лепайыэ скончалась в возрасте 56 лет.
Она закончила Тартуский университет по специальности эстонская филология в 1985 году, пишет rus.err.ee.
С 1988 по 1991 год она была аспирантом на кафедре классической филологии в Ленинградском государственном университете; в 1996 году она защитила магистерскую работу по классической филологии в Тартуском университете; в 2018 году Марью Лепайыэ защитила докторскую диссертацию и получила степень доктора философии по теологии.
Марью Лепайыэ была приглашенным исследователем в нескольких зарубежных университетах (Фрибурский, Геттингенский, Фрайбургский, Лондонский университеты, а также университет Осло). Она составила "Греко-эстонский новозаветный учебный словарь".
Лепайыэ была удостоена литературной премии Культурного капитала (2010), ордена Белой звезды V степени (2015) и премии эссеистики имени Энна Соосааре (2018).