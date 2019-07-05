Скончалась религиевед и переводчик Марью Лепайыэ

С 1988 по 1991 год она была аспирантом на кафедре классической филологии в Ленинградском государственном университете; в 1996 году она защитила магистерскую работу по классической филологии в Тартуском университете; в 2018 году Марью Лепайыэ защитила докторскую диссертацию и получила степень доктора философии по теологии.