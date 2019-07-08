«Обсудим, чей Крым»: Зеленский предложил Путину новый формат переговоров

Президент Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину новый формат переговоров с участием лидера США Дональда Трампа. Об этом он заявил в видеобращении, передает «РБК-Украина».
Зеленский предлагает Путину провести переговоры при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Британии Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. По словам Зеленского, такие переговоры могут быть проведены в Минске (Белоруссия).
«Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо, давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Британии Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, ведь надо же поговорить? Правда?» - заявил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский отреагировал на намерения украинского телеканала NewsONE провести телемост с российским каналом «Россия 1». По словам главы государства, такой телемост является дешевым пиаром перед выборами.
Отметим, намерение провести телемост уже прокомментировали с СНБО. В частности, секретарь СНБО Александр Данилюк отметил, что Украина должна «реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники».
Кроме того, спикер парламента призвал СБУ отреагировать на действия канала, а Нацраду - лишить NewsONE лицензии.