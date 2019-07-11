iPhone может полностью лишиться вырезов в 2021 году

Как утверждает аналитик Минг-Чи Куо, по крайней мере один новый смартфон из линейки 2020 года будет оснащён меньшим вырезом для фронтальной камеры.

В то же время, по словам коллеги Куо из Credit Suisse, Apple планирует выпустить в следующем году одну модель iPhone без «чёлки» или Face ID. При этом селфи-камеру разместят под дисплеем, а сканер отпечатков пальцев будет работать по всей поверхности экрана.