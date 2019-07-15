Дедушка готовился к экзамену по стрельбе, превратив двор в тир. Мимо ходили люди

По словам нарушителя спокойствия, он тренировался перед экзаменом и палил по собственной поленнице. Поскольку его разрешение на оружие было просрочено, полицейские забрали винтовку на хранение себе.

Кроме того, стражам порядка пришлось объяснять пожилому господину, что стрельба из огнестрельного оружия по поленнице – это не самое безопасное занятие. Угрозу усиливало то обстоятельство, что поблизости были соседи, а мимо ходили другие люди, которым домашний тир не только мешал, но и был опасен для жизни.